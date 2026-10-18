TPHCM tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên phát triển, cống hiến

"Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, nguồn lực, môi trường để thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Tối 18-10, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thanh niên tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội LHTN Việt Nam luôn khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên; là nơi tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, những năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Thanh niên sống đẹp” cùng các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số... đã khẳng định những đóng góp tích cực và hiệu quả của thanh niên vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Lê Hải Long tuyên dương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả, đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tuyên dương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên; tạo môi trường để thanh niên phát triển toàn diện, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phong trào thanh niên tình nguyện, phát huy trí tuệ của trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ, doanh nhân trẻ để giải quyết những bài toán thực tiễn của thành phố; trọng tâm là giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường, xây dựng thành phố không ma túy, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số cộng đồng...

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân và đồng chí Lê Văn Minh tuyên dương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM luôn xác định thanh niên là lực lượng quan trọng trong xây dựng và phát triển, là chủ thể sáng tạo, là nguồn nhân lực chất lượng cao, là lực lượng kế tục trong sự nghiệp cách mạng xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, nguồn lực, môi trường để thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Ban Tổ chức trao quà đến thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị thành phố tiếp tục đồng hành, hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho công tác Hội và phong trào thanh niên, cũng như các hoạt động của thanh niên thành phố.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng 71 thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đổi mới phương thức tập hợp thanh niên

Đồng chí Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM cho biết, từ ngày 1-7-2025, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thanh niên TPHCM ngày càng đa dạng về thành phần, nghề nghiệp…

Bên cạnh nét đặc trưng của trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp, phong trào rèn luyện nghi thức Hội, phong trào tình nguyện, các câu lạc bộ, đội, nhóm đa dạng ở khu vực trung tâm, thành phố đã mở rộng quy mô lực lượng của thanh niên công nhân, lao động trẻ tại khu vực Bình Dương trước đây; thanh niên ngư dân, gắn với kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và logistics tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Đồng chí Lê Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Đặc điểm này vừa mở ra tiềm năng, nguồn lực phong phú, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, đồng thời kế thừa giá trị truyền thống, phát huy thế mạnh từng địa phương và xây dựng sự thống nhất trong tổ chức Hội", đồng chí Lê Tuấn Anh chia sẻ.

Hội LHTN Việt Nam TPHCM hiện nay có 4 thành viên tập thể (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM); 168 tổ chức Hội ở phường, xã, đặc khu; 38 câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc; quy mô hơn 1 triệu hội viên.

Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt công trình “Bản đồ số ứng phó triều cường TPHCM”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam TPHCM tuyên dương 71 “Thủ lĩnh thanh niên thành phố tiêu biểu” giai đoạn 2021-2026. Đây là những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố.

Ban Tổ chức cũng ra mắt công trình “Bản đồ số ứng phó triều cường TPHCM”, do Thành đoàn TPHCM triển khai; trao quà đến 70 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

CẨM TUYẾT - THU HOÀI