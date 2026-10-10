Những câu chuyện truyền cảm hứng tại Gala "Thanh niên sống đẹp"

Chiều 10-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 và trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho 15 thanh niên tiêu biểu.

Những gương mặt “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Chương trình Gala được xây dựng theo mạch “Những câu chuyện đẹp - Những con người đẹp - Những hành động đẹp”, kết hợp giữa nghệ thuật, phóng sự và giao lưu cùng các nhân vật tiêu biểu.

Các đại biểu dự Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Những gương mặt “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trong số 15 thanh niên tiêu biểu được tuyên dương năm nay, mỗi gương mặt đều gắn với những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

Anh Đinh Viết Tường chia sẻ tại gala chiều 10-10. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Đó là anh Đinh Viết Tường, tỉnh Quảng Trị. Mắc hội chứng TICS (dạng khuyết tật vận động thần kinh), chàng trai này đã truyền năng lượng tích cực trên TikTok nhờ đam mê âm nhạc và sáng tạo nội dung. Gần đây, anh còn ghi dấu ấn với vai diễn xuất sắc trong bộ phim đang công chiếu Trại buôn người.

Anh Sùng Mạnh Hùng chia sẻ câu chuyện làm du lịch vùng cao. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Một gương mặt khác là anh Sùng Mạnh Hùng (tỉnh Tuyên Quang). Chàng trai dân tộc Mông này đã xây dựng kênh mạng xã hội thu hút hàng trăm ngàn lượt theo dõi.

Thông qua những câu chuyện, hình ảnh chân thực về đời sống người dân bản địa, anh không chỉ quảng bá du lịch địa phương mà còn kết nối nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng.

Cùng được vinh danh tại Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm nay là cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi), giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An). Cô đã bị cắt bỏ chân phải sau khi dũng cảm lao vào cứu sống một bé trai 2 tuổi trước đầu xe tải.

Anh Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại gala. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chia sẻ, điều đáng quý ở 15 gương thanh niên được tuyên dương hôm nay là phía sau mỗi phần thưởng không chỉ là một thành tích, mà là một câu chuyện về sự lựa chọn.

Đó là lựa chọn dấn thân thay vì đứng ngoài, lựa chọn trách nhiệm thay vì thờ ơ, lựa chọn chia sẻ thay vì chỉ nghĩ cho mình, lựa chọn vượt lên nghịch cảnh thay vì đầu hàng số phận.

"Những tấm gương đó sẽ lan tỏa, truyền cảm hứng để có thêm thật nhiều bạn trẻ lựa chọn cho mình một cách sống đẹp, cùng nhau khắc họa hình ảnh lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới", anh Nguyễn Kim Quy chia sẻ

15 cá nhân được tuyên dương Thanh niên sống đẹp năm 2026: 1. Anh Phạm Thế Quang, giảng viên Khoa Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 2. Đại úy Cà Văn Minh, Phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên. 3. Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân, cán bộ Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau. 4. Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. 5. Anh Nguyễn Hữu Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi Thương Nhân, tỉnh Lâm Đồng. 6. Chị Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An. 7. Anh Phạm Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. 8. Anh Phan Trung Hải, Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Phú Thuận, TPHCM; Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên "Tiệm cà-phê thạc sĩ". 9. Anh Nguyễn Hữu Trọng, bác sĩ, Bí thư Chi đoàn Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 199, Bộ Công an. 10. Anh Nguyễn Khắc Cường, Bí thư Chi đoàn khối Bến Thủy 1, phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An). 11. Anh Đinh Viết Tường (Quảng Trị), nhà sáng tạo nội dung số. 12. Đại úy Bùi Tuấn Ngọc, Bí thư Đoàn cơ sở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. 13. Anh Đinh Văn Tâm, vận động viên Đội tuyển Wushu quốc gia. 14. Anh Phạm Lê Xuân Lộc, vận động viên Đội Xe đạp, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7. 15. Anh Sùng Mạnh Hùng, cán bộ Trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang).

BÍCH QUYÊN - TIẾN CƯỜNG