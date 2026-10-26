TPHCM tuyên truyền phòng, chống ma túy và an toàn giao thông trong học đường

Ngày 26-10, tại Trường THPT Hắc Dịch (phường Tân Thành, TPHCM) đã diễn ra chương trình “School Tour – Uni Tour” năm 2026, với thông điệp “Học sinh, sinh viên TPHCM nói không với ma túy – chấp hành giao thông – bảo vệ học đường”.

Chương trình do Thành đoàn TPHCM, Công an TPHCM và Trường THPT Hắc Dịch tổ chức; với sự tham gia của Đoàn phường Tân Thành, Công an phường Tân Thành, giáo viên và học sinh Trường THPT Hắc Dịch.

Tọa đàm “Bản lĩnh Gen Z: Tránh xa ma túy – Đến trường an toàn”. Ảnh: SONG THƯ

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm “Bản lĩnh Gen Z: Tránh xa ma túy – Đến trường an toàn”. Các báo cáo viên của Công an TPHCM đã trình bày những thủ đoạn đưa ma túy vào học đường, đặc biệt là những loại ma túy núp bóng các sản phẩm, đồ uống và thuốc lá điện tử. Các em học sinh được cảnh báo về những nguy cơ đối với sức khỏe, hậu quả pháp lý khi sử dụng ma túy và được hướng dẫn cách ứng xử trước lời rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy.

Chương trình “School Tour – Uni Tour” khuyến khích học sinh chủ động nói không với ma túy, nghiêm túc chấp hành pháp luật giao thông. Ảnh: SONG THƯ

Tại chương trình, ca sĩ - Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Nguyễn Hà Kiều Loan cũng tham gia giao lưu, truyền cảm hứng về lối sống tích cực cho giới trẻ.

Bên cạnh đó, các em học sinh được tuyên truyền các nội dung về trật tự, an toàn giao thông - tập trung vào những lỗi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh như điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và chở quá số người quy định.

Học sinh được cảnh báo về những nguy cơ đối với sức khỏe, hậu quả pháp lý khi sử dụng ma túy. Ảnh: SONG THƯ

Thông qua nội dung giao lưu, xử lý tình huống thực tế và các hoạt động trải nghiệm, chương trình khuyến khích học sinh chủ động nói không với ma túy, nghiêm túc chấp hành pháp luật giao thông, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

QUANG VŨ