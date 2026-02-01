Ma túy nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) vừa đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên không gian mạng được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill và dung dịch CBD, nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Chiều 1-2, C04 thông tin về chuyên án trên. Theo đó, các đối tượng sử dụng mạng xã hội quảng cáo, chào bán, giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng và vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhiều người tiêu thụ không biết sản phẩm mình sử dụng có chứa chất ma túy, do bị đánh lừa bởi hình thức và quảng cáo “không mùi, không nghiện”.

Ma túy núp bóng dưới dạng nhiều mẫu bao bì bắt mắt

Ngày 9-1, C04 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Công Oanh (sinh năm 2002, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội) khi đối tượng này mang 7 đơn hàng có ma túy giao cho dịch vụ chuyển phát nhanh.

Mở rộng điều tra, C04 đã phối hợp công an các tỉnh: Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 10 đối tượng trong đường dây.

Ma túy "núp bóng" dưới nhiều hình thái khác nhau

Bước đầu, C04 bắt giữ 17 đối tượng, vật chứng, thu giữ 9kg ma túy thảo mộc, 6 lít dung dịch CBD, 7,5 lít dung dịch có chứa ma túy thành phẩm, 308 điếu thuốc tẩm ma túy tobaco. Các mẫu trên đều chứa chất ma túy.

Đại diện C04 cũng thông tin, hiện nay đang có thực trạng ma túy “đội lốt” sản phẩm hợp pháp, len lỏi vào đời sống. Nhiều loại ma túy được ngụy trang dưới tên gọi các sản phẩm như: thuốc lá điện tử, thảo mộc, Tobaco, chất kích thích nhẹ… với những cái tên nghe “vô hại”, dễ gây tò mò. Các đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội, hội nhóm kín, ứng dụng nhắn tin, thậm chí gắn mác “hợp pháp”, “không gây nghiện”, “chỉ giúp thư giãn”…

Đối tượng Nguyễn Công Oanh bị bắt khi đang trên đường đi giao hàng

Đáng lo ngại, người sử dụng không cần trực tiếp gặp người bán, mọi giao dịch được thực hiện qua mạng, tiền được chuyển khoản nhanh chóng và ma túy được cất giấu tinh vi trong các kiện hàng, gói hàng thông thường, gửi về tận nhà qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Chính sự “tiện lợi”, kín đáo này khiến nhiều phụ huynh chủ quan, lơ là, không kiểm soát, ít ai ngờ rằng ngay trong những bưu kiện tưởng như vô hại được chuyển đến tận nhà lại chứa đựng, tiềm ẩn chất ma túy nguy hiểm.

Để kịp thời phòng ngừa, C04 khuyến cáo cha mẹ và giáo viên cần quan tâm, theo dõi sát sao những biểu hiện bất thường của con em, học sinh như: thường xuyên sử dụng điện thoại, tham gia các nhóm kín trên mạng, có biểu hiện che giấu nội dung trao đổi; nhận các gói hàng không rõ nguồn gốc, giải thích mập mờ về món đồ bên trong; thay đổi tâm lý đột ngột như cáu gắt, lơ là học tập, thức khuya, mệt mỏi kéo dài; chi tiêu bất thường, thường xuyên xin tiền nhưng không rõ mục đích.

ĐỖ TRUNG