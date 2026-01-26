Gần 400 học sinh tiểu học tìm hiểu về tác hại của ma túy

Thiếu tá Nguyễn Thiện Tâm tuyên truyền về phòng tránh ma túy cho học sinh

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Nguyễn Thiện Tâm, cán bộ Phòng An ninh nội địa, Công an TPHCM chia sẻ thông tin, hiện nay các chế phẩm ma túy có thể được ẩn giấu theo nhiều hình thức như: kẹo trái cây, bánh quy, tem giấy, các loại đồ uống quen thuộc (trà sữa, trà trái cây...). Nếu ăn uống thực phẩm có chứa chất ma túy, học sinh sẽ bị ảo giác hoặc lệ thuộc vào chất gây nghiện, dẫn đến không kiểm soát hành vi.

Nhiều học sinh cho biết buổi tuyên truyền mang đến cho các em những thông tin bổ ích

Do đó, việc tổ chức tuyên truyền là hết sức cần thiết, giúp học sinh nhận diện các loại lá cần sa và lá cỏ mỹ. Đó là: Nếu trên bao bì đồ ăn, thức uống có hình lá cần sa với đặc điểm nhận diện là màu xanh lá cây, có 5 hoặc 7 cánh thì các em tuyệt đối không được sử dụng. Trường hợp trên bao bì không có hình lá cần sa, nhưng có 3 ký tự THC với ý nghĩa sản phẩm có tinh chất cần sa cũng tuyệt đối không được sử dụng.

Ngoài ra, đại diện Công an TPHCM cũng cho biết, các loại sản phẩm nước ngoài nhập khẩu phải có tem phụ tiếng Việt, nếu không là hàng lậu, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vì vậy học sinh cũng không nên sử dụng.

Sân trường được làm "nóng" với những câu hỏi của đại diện Công an TPHCM và câu trả lời rất thông minh của học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư

Học sinh chủ động trả lời các câu hỏi của báo cáo viên

Với câu hỏi "Làm sao để tránh thực phẩm, thức uống có chứa chất ma túy?", Thảo Nguyên, học sinh lớp 4/2, Trường Tiểu học Trần Khánh Dư đã có câu trả lời rất mạnh dạn là tuyệt đối không được nhận đồ ăn, thức uống từ người lạ.

Ngoài việc cung cấp thông tin, buổi tuyên truyền còn thu hút sự tham gia của học sinh nhờ các câu hỏi tình huống gần gũi, như: "Khi phát hiện có ma tuý đá, học sinh cần làm gì?", rất nhiều cánh tay giơ lên và lời giải đáp là: Không được tiếp xúc mà phải báo ngay cho thầy cô, ba mẹ.

Ở tình huống khác, nếu thấy một cụ bà cầm túi nặng băng qua đường, các em có nên cầm giúp túi đồ cho bà không, Lê Trần Thiên Thảo, học sinh lớp 4/3, Trường Tiểu học Trần Khánh Dư nhanh trí trả lời: "Vì con không biết trong túi đồ đó chứa gì, không biết bà cụ là người tốt hay xấu, nên nếu thấy bà khó khăn con sẽ nhờ người lớn trợ giúp chứ không tự ý giúp bà".

Đồng tình với câu trả lời nói trên, Thiếu tá Nguyễn Thiện Tâm nhấn mạnh, việc người lớn gặp khó khăn thì trẻ con cũng không thể làm, thay vào đó các em cần đảm bảo an toàn cho bản thân là điều quan trọng nhất.

Cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, cho biết, nhà trường đã phối hợp với công an địa phương xử lý tình trạng hàng rong trước cổng trường. Tuy nhiên, ở lứa tuổi học sinh tiểu học, các em dễ bị hấp dẫn bởi những món ăn, thức uống nhiều màu sắc.

THU TÂM