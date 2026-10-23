Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 2 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Ngày 23-10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc của Đội Công binh số 4 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 2 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 2 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Mỹ Hạnh, giảng viên bộ môn Anh văn (Khoa Ngoại ngữ, Học viện Hậu cần) đảm nhiệm vị trí Sĩ quan tham mưu huấn luyện cấp cao tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, dự kiến triển khai ngày 1-11-2026; Đại úy Trương Tấn Huy, Trợ lý hậu cần (Tiểu đoàn 871, Lữ đoàn 954, Vùng 4 Hải quân) đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan, dự kiến triển khai ngày 27-11-2026.

Trao bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhiệm vụ tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc. Các đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, khẳng định năng lực, trách nhiệm và uy tín của Việt Nam trong hoạt động GGHB Liên hợp quốc.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao đối với mỗi cán bộ, nhân viên. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để lực lượng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời nghiên cứu, đề xuất khen thưởng phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí sĩ quan, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Thượng tá Nguyễn Mỹ Hạnh và Đại úy Trương Tấn Huy luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không để bị tác động trước những khó khăn và tình huống phức tạp trên địa bàn.

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TRẦN BÌNH - LÂM NGUYÊN