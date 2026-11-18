Chiều 18-11, tại phường Bà Rịa (TPHCM) Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Biên phòng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026).

Dự buổi gặp mặt có Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Trương Văn Tài, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phó Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại TPHCM.

Đại tá Trần Văn Le tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Biên phòng

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Trần Văn Le chúc mừng nhà trường đã đạt được nhiều thành tích trong thời gian qua, sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Biên phòng, đọc thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội và trình bày diễn văn kỷ niệm.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn đề nghị các đơn vị thuộc nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, gắn đào tạo với yêu cầu thực tế tại đơn vị, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ vào giảng dạy, nghiên cứu.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn tặng hoa, quà tri ân các nhà giáo ưu tú

Dịp này, Ban tổ chức buổi gặp mặt đã tặng hoa, quà tri ân các nhà giáo ưu tú và nguyên lãnh đạo nhà trường.

Năm 2026, Trường Cao đẳng Biên phòng đào tạo hơn 1.400 học viên tại hai cơ sở. Riêng Cơ sở 2 đào tạo, bồi dưỡng gần 400 học viên, trong đó có các khóa tiếng Campuchia, điều khiển tàu thủy, báo vụ và tiếng Việt cho Quân đội Hoàng gia Campuchia. Cơ sở 2 cũng huấn luyện 480 chiến sĩ mới cho Bộ đội Biên phòng TPHCM, Khánh Hòa và Cà Mau. Trong năm, nhà trường công nhận 12 giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở.

Các học viên Campuchia đang theo học tại Trường Cao đẳng Biên phòng cơ sở 2, dự buổi gặp mặt

NGUYỄN NAM