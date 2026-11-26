Năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận, xử lý 128 thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển, cứu 215 thuyền viên và cứu kéo 4 phương tiện.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2026 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Chiều 26-11, tại trụ sở đơn vị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2026. Dự hội nghị có Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và cán bộ, chiến sĩ của vùng.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm, đơn vị xử lý 30 vụ liên quan đến 35 phương tiện, nộp ngân sách hơn 40,5 tỷ đồng từ xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu. Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đơn vị chủ trì, phối hợp triệt phá 9 vụ án, chuyên án, bắt giữ 23 người, thu giữ hơn 1.148kg ketamine.

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, cán bộ, chiến sĩ tham gia lấy mẫu xét nghiệm ADN tại 420 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn đề nghị đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác dân vận, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình trên biển, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn tặng bằng khen cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Ghi nhận thành tích năm 2026, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Hơn 260 tập thể và 630 cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng. Qua tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng, 3 tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua Cảnh sát biển, 21 tập thể được đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và 120 tập thể được đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”. Có 171 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 517 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” ở các cấp.

NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG