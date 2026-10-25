Từ chiều và đêm 26-10, nhiều nơi có mưa do không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, dự báo từ ngày 25 đến ngày 26-10, phần lớn các khu vực trên cả nước có nắng, trong đó, mưa tăng ở miền Bắc và miền Trung từ chiều 26-10. Ở Nam bộ có thể mưa rào và dông cục bộ, chủ yếu vào chiều tối hoặc đêm.

Hà Nội sẽ có mưa sau gần 1 tháng hanh khô khi không khí lạnh xuất hiện. Ảnh minh hoạ: PHÚC HẬU

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 25 đến ngày 26-10, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng là chủ đạo. Dự báo Nam bộ có thể mưa rào và dông cục bộ, tập trung chủ yếu vào chiều tối hoặc ban đêm.

Ngày 25-10, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và TPHCM phổ biến 32-34 độ C. Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Nam bộ phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Duyên hải Nam Trung bộ phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ chiều mai 26-10, do tác động của không khí lạnh, dự báo Hà Nội và miền Bắc sẽ nhiều mây; mưa rào và dông bắt đầu xuất hiện rải rác tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Từ đêm 26-10 đến ngày 29-10, mưa gia tăng ở miền Trung.

Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau đó, mưa lan xuống khu vực TP Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Tại khu vực phía Bắc của duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông từ ngày 27 đến ngày 29-10, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam của duyên hải Nam Trung bộ ít mưa hơn, ban ngày chủ đạo nắng.

Đêm 26-10 và ngày 29-10, Bắc bộ có khả năng xuất hiện mưa rào. Nam bộ cũng sẽ gia tăng mưa trong khoảng ngày 28 đến 29-10.

Từ ngày 30-10 đến ngày 3-11, dự báo mưa ở miền Trung có xu hướng giảm nhưng chưa chấm dứt hoàn toàn. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rải rác. Tại duyên hải Nam Trung bộ, phía Bắc còn mưa rào rải rác và dông đến khoảng ngày 31-10. Phía Nam của khu vực này ít mưa hơn, ngày nắng.

Cùng thời điểm này, Bắc bộ chủ đạo là nắng, sáng sớm có sương mù. Nam bộ và các khu vực còn lại chủ yếu có nắng, chiều và tối có mưa rào và dông.

PHÚC HẬU