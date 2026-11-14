Tuchel tự tin tuyển Anh đánh bại Tây Ban Nha

HLV Thomas Tuchel tuyên bố đội tuyển Anh đã sẵn sàng chấm dứt chuỗi trận bất bại của Tây Ban Nha, khi họ đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới và châu Âu tại Madrid vào Chủ nhật.

HLV Tuchel (Ảnh: THX)

Tuyển Anh sẽ gặp chủ nhà Tây Ban Nha trong trận đấu diễn ra lúc 2 giờ 45 ngày 16-11 tại Nations League. Dù hai đội đã sớm giành vé vào tứ kết trước lượt trận cuối cùng, nhưng chiến thắng trước Tây Ban Nha sẽ là khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đối với đội tuyển Anh, giúp họ chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của nhà vô địch thế giới và châu Âu.

“Tuyển Tây Ban Nha là một đội bóng đã quên mất cách thua cuộc. Vì vậy tất nhiên, chúng tôi trước hết cần một màn trình diễn đỉnh cao. Nếu có thể làm được điều đó, nó sẽ mang lại cho chúng tôi một động lực lớn”, HLV Tuchel tự tin cho biết.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng giành chiến thắng” HLV người Đức nói thêm.,“Tôi biết cần phải làm gì, không ai có thể đảm bảo điều đó, nhưng tôi nghĩ đây là thời điểm để kiểm tra xem chúng tôi đang ở đâu, để vượt qua giới hạn của mình và chứng minh ý tưởng”.

Tuyển Anh đã để thua trận lượt đi với tỷ số 2-3 ngay tại sân Wembley hồi tháng 9, trước sự chứng kiến của 84.525 khán giả nhà. Nhưng trước đó, Harry Kane không thể ghi bàn từ chấm phạt đền, bỏ lỡ cơ hội đưa đội bóng của Tuchel vượt lên dẫn trước 3-1...

“Điều quan trọng là chúng ta phải thi đấu với cùng một tâm lý như khi chơi trên sân nhà, tấn công họ, cố gắng biến trận đấu thành một cuộc chiến thể lực, và cố gắng thể hiện sức mạnh của mình”, nhà cầm quân 53 tuổi từng dẫn dắt CLB Chelsea cho biết.

Các cầu thủ tuyển Anh trước đây từng phải đối mặt với những lời lẽ phân biệt chủng tộc ở Tây Ban Nha, với Ashley Cole và Shaun Wright-Phillips bị nhắm mục tiêu ở trong một trận giao hữu ở Madrid năm 2004.

Trong khi đó, tuyển Tây Ban Nha sẽ phải thi đấu trận giao hữu trên sân nhà tiếp theo với số lượng khán giả bị hạn chế như một hình phạt vì người hâm mộ đã hát những bài hát phân biệt đối xử trong trận đấu với Ai Cập hồi tháng 3.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nạn phân biệt chủng tộc! Chúng tôi sẽ không bao giờ phân biệt chủng tộc với bất kỳ ai. Tất nhiên, tôi mong đợi sự ủng hộ hết mình từ khán giả Tây Ban Nha dành cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Nhưng chúng tôi sẽ không có kỳ vọng gì cả. Và tôi nghĩ trọng tài và các quan chức đều biết điều đó. Có một quy trình được thiết lập và điều quan trọng là các cầu thủ phải biết về quy trình đó. Chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời nếu những chuyện như thế này xảy ra. Câu trả lời tốt nhất nằm trên sân cỏ”, HLV Tuchel nhấn mạnh.

Đ.Hg.