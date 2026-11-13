U17 Cộng hòa Dominican thay thế U17 Mỹ tham dự U17 World Cup 2026

VCK FIFA U17 World Cup 2026 bắt đầu đếm ngược thời gian khai mạc giải

Theo thông báo đăng trên trang chủ, FIFA đã xác nhận U17 Cộng hòa Dominican là đội thay thế, sau khi tham vấn Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF). Quyết định được đưa ra căn cứ theo Điều 6, khoản 8 trong Điều lệ FIFA U17 World Cup giai đoạn 2025–2029.

Cơ sở để lựa chọn U17 Cộng hòa Dominican là thành tích tại vòng loại khu vực CONCACAF. Đội tuyển này xếp thứ hai bảng E và là đội có thứ hạng cao nhất trong số các đội không giành quyền vượt qua vòng loại. Đáng chú ý, U17 Cộng hòa Dominican và Mỹ cùng kết thúc vòng bảng với 7 điểm, trong đó trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội khép lại với tỷ số hòa.

Việc được trao suất tham dự giải đấu tại Qatar đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Cộng hòa Dominican góp mặt tại FIFA U17 World Cup, khởi tranh ngày 19-11 tới.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Mỹ đã bất ngờ xin rút lui không tham dự FIFA U17 World Cup. Việc rút lui vào giờ chót đã làm nhiều đội lo ngại khi ảnh hưởng đến những suất đua tranh vào vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng sau khi có sự thay thế bằng Cộng hòa Dominican, tất cả đã kịp thở phào.

KHÁNH VÂN