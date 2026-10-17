Xã Châu Đức bắt chó thả rông, ngăn nguy cơ tai nạn

Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn do chó thả rông gây ra khiến người dân lo lắng. Trong hai ngày 16 và 17-10, UBND xã Châu Đức (TPHCM) tổ chức ra quân bắt, xử lý chó thả rông nhằm bảo đảm an toàn trên địa bàn.

Lực lượng chức năng xã Châu Đức ra quân bắt chó thả rông trên địa bàn

Lực lượng chức năng tuần tra các tuyến đường, khu dân cư, bắt giữ 6 con chó không có người quản lý, không đeo rọ mõm. Chó được đưa về điểm tạm giữ do UBND xã bố trí.

Theo kế hoạch, Tổ bắt chó thả rông xã Châu Đức tổ chức tuần tra định kỳ 2 đợt/tháng, kéo dài đến hết tháng 12-2026.

Để chủ nuôi đến nhận, UBND xã thông báo công khai thời gian, địa điểm bắt giữ, đặc điểm của chó và nơi tạm giữ trên các phương tiện thông tin của xã; đồng thời chuyển thông tin đến ban điều hành các ấp.

Khi nhận lại chó, chủ nuôi phải cung cấp thông tin xác định quyền sở hữu hoặc quản lý; xuất trình giấy chứng nhận hoặc sổ tiêm phòng bệnh dại (nếu có). Trường hợp chó chưa tiêm phòng hoặc quá hạn tiêm nhắc lại, chủ nuôi thực hiện tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

Chó thả rong sau khi bị bắt và đưa về khu vực nuôi nhốt cách ly

Người có thẩm quyền thực hiện lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính. Chủ nuôi thanh toán chi phí bắt giữ, chăm sóc, nuôi giữ và các chi phí phát sinh theo quy định.

Sau 48 giờ kể từ khi thông báo, nếu không có người đến nhận, UBND xã xem xét, quyết định biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

THÁI BÌNH - NGUYỄN NAM