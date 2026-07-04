Sức sống cơ sở

Xã Long Hải tăng cường tuần tra, bắt giữ chó thả rông

SGGPO

Ngày 4-7, UBND xã Long Hải cho biết, trong hai ngày 3 và 4-7, Tổ công tác bắt, giữ và xử lý vật nuôi, gia súc thả rông đã đồng loạt ra quân tuần tra trên các tuyến đường và khu vực công cộng trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 con chó thả rông không có người quản lý, không đeo rọ mõm. Toàn bộ số chó này được đưa về nơi tạm giữ của UBND xã để xử lý theo quy định.

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Chó thả rông tại xã Long Hải

Theo UBND xã Long Hải, từ đầu năm 2026 đến ngày 4-7, Tổ công tác đã bắt giữ tổng cộng 22 con chó thả rông.

Đáng lưu ý, từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 143 trường hợp bị động vật cắn, trong đó có 3 người tử vong do bệnh dại hoặc nghi bệnh dại.

Chính quyền xã Long Hải khuyến cáo các hộ nuôi chó, mèo phải tiêm vaccine phòng dại định kỳ cho vật nuôi; xích hoặc nhốt trong khuôn viên gia đình; khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng phải có dây xích và đeo rọ mõm theo đúng quy định.

Thời gian tới, Tổ công tác sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

THÀNH HUY

Từ khóa

UBND xã Long Hải Rọ mõm Thả rông Bệnh dại Long Hải Dây xích Chó Người quản lý Vật nuôi bắt chó thả rông

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