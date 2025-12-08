Bé gái 4 tuổi nhập viện vì bị chó thả rông tấn công

Một bé gái 4 tuổi ở TPHCM phải khâu nhiều mũi ở vùng mặt sau khi bị chó tấn công ngay tại quảng trường của xã.

Khoảng hơn 19 giờ tối 7-12, bé Tạ Huỳnh L.Đ (4 tuổi) đang vui chơi tại quảng trường xã Phước Hải (TPHCM) thì bất ngờ bị một con chó thả rông lao tới tấn công, cào và cắn vào vùng mặt. “Vụ việc xảy ra rất nhanh. Người xung quanh phải lao vào can thiệp thì con chó mới buông”, Tạ Văn Lụa, cha bé Đ. kể.

Bé gái phải khâu nhiều mũi ở vùng hàm, mặt do bị chó thả rông tấn công

Vụ tấn công khiến vùng mặt của bé gái bị thương nặng, rách da mi trên và dưới mắt trái, vết thương vùng mũi và hàm mặt phải khâu nhiều mũi. Ngay sau vụ việc, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong đêm để tiếp tục theo dõi, xử lý. Hiện bé đã được tiêm vaccine phòng dại và cho về nhà theo dõi.

Anh Lụa cho biết quảng trường ở gần nhà là nơi con gái anh và nhiều trẻ nhỏ thường tới vui chơi. Nếu không được người dân kịp thời can thiệp, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.

Theo hình ảnh người dân chụp lại, con chó tấn công bé gái nặng khoảng 15kg, lông vùng lưng, đầu và cổ có màu vàng, bụng và chân màu trắng, hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

HOÀNG DƯƠNG