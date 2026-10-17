Xã Tân Nhựt tổ chức Ngày hội chuyển đổi số năm 2026

Ngày 17-10, xã Tân Nhựt (TPHCM) tổ chức Ngày hội chuyển đổi số năm 2026. Sự kiện thu hút hơn 1.000 người tham dự.

Ngày hội diễn ra với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn như: trạm tiện ích số; Liên hoan sáng tạo Thanh thiếu nhi xã Tân nhựt; Không gian check-in Công dân số Tân Nhựt; Sân chơi khoa học (STEM); Không gian thanh toán số; Không gian sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng xã Tân Nhựt…

Bà Khưu Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, TPHCM phát biểu tại Ngày hội chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: MINH HẢI

Đại diện ban tổ chức cho biết, thời gian qua, công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã đã và đang từng bước đi vào thực tiễn thông qua những mô hình thiết thực, tiêu biểu là việc triển khai mô hình “Điểm hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại văn phòng ấp”.

Từ tháng 4 đến tháng 9-2026, mô hình hỗ trợ 471 trường hợp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số, nhất là người dân ở xa trụ sở UBND xã. Qua đó, khẳng định hiệu quả của chuyển đổi số từ những cách làm gần dân, giúp người dân tiếp cận công nghệ và sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn.

Để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống, lãnh đạo xã Tân Nhựt kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, học sinh, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, chủ động học hỏi, mạnh dạn trải nghiệm, từng bước hình thành thói quen sử dụng nền tảng và tiện ích số an toàn, hiệu quả.

Người dân trải nghiệm các tiện ích dịch vụ tại trạm tiện ích số Công an xã Tân Nhựt. Ảnh: MINH HẢI

Dịp này, xã Tân Nhựt phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo, trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ và phương tiện đi học năm học 2026-2027.

Tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo xã Tân Nhựt trao 140 suất học bổng cho học sinh, sinh viên; tặng 6 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các ấp 27, 29, 35, 41, 52 và 2 xe đạp làm phương tiện sinh kế cho các hộ khó khăn ở ấp 23 và 59.

MINH HẢI