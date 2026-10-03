Người dân trải nghiệm công nghệ số tại Ngày hội “Điểm chạm số 2026”

Ngày 3-10, UBND xã Châu Pha (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Điểm chạm số 2026” với chủ đề “Hành động đột phá - lan tỏa kết quả”, góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với từng người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Ngày hội "Điểm chạm số 2026" góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân

Tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy xã Châu Pha Lê Thị Thủy, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đổi mới phương thức quản lý và từng bước hình thành công dân số.

Bên cạnh mục tiêu tuyên truyền, ngày hội còn tạo không gian để người dân được trực tiếp trải nghiệm, thực hành và được giải đáp những vấn đề cụ thể trong quá trình sử dụng công nghệ số.

Ban Tổ chức bố trí 10 trạm trải nghiệm tại ngày hội

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, Ban Tổ chức đã bố trí 10 trạm trải nghiệm, tư vấn và hướng dẫn ngay trên chính thiết bị di động của người dân, bao gồm các lĩnh vực: công dân số; kỹ năng và an toàn số; ứng dụng AI trong đời sống; kinh tế số cho hộ kinh doanh; tư vấn việc làm; thuế điện tử; chữ ký số; dịch vụ viễn thông; trường học số; thanh toán số và nông nghiệp số.

Lãnh đạo xã Châu Pha tham quan các trạm trải nghiệm

Tại đây, người dân được hướng dẫn trực tiếp từ các thao tác giải quyết dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp quảng bá sản phẩm, giúp chuyển đổi số trở thành những tiện ích gần gũi và áp dụng được ngay vào cuộc sống hằng ngày.

Lễ ký kết chương trình hợp tác chiến lược giữa xã Châu Pha và Trường Đại học Công Thương TPHCM

Điểm nhấn của ngày hội là Lễ ký kết chương trình hợp tác chiến lược giữa xã Châu Pha và Trường Đại học Công Thương TPHCM về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sự kiện mở ra cơ hội để địa phương huy động nguồn lực tri thức, chuyên môn từ nhà trường nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

KHÁNH CHI