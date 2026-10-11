Gần 1.000 người tham dự Ngày hội Công dân số phường Bình Tân

Ngày 11-10, UBND phường Bình Tân (TPHCM) tổ chức Ngày hội Công dân số năm 2026, thu hút gần 1.000 người tham gia.

Sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 4-10, Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10 và Ngày Công dân số Việt Nam 15-10.

Sôi nổi Ngày hội Công dân số phường Bình Tân. Video: MINH HẢI

Tại ngày hội, người dân được tham quan, trải nghiệm các không gian dịch vụ số tiện ích như: định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt, cùng nhiều giải pháp ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động như: vòng chung kết sân chơi “Olympic AI - Thử thách robot vì môi trường”; tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Đại sứ số” năm 2026…

Phường Bình Tân khai mạc Ngày hội Công dân số năm 2026. Ảnh:MINH HẢI

Đại diện UBND phường Bình Tân cho biết, ngày hội nhằm tăng cường tuyên truyền, giới thiệu các kết quả, mô hình, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu và những tiện ích, dịch vụ số thiết thực đối với người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Qua đó, sự kiện góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thúc đẩy người dân và doanh nghiệp chủ động tham gia, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, cùng lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng.

Lãnh đạo UBND phường cũng đề nghị các khu phố duy trì hướng dẫn kỹ năng số cho người dân sau ngày hội; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp, trường học tiếp tục chia sẻ giải pháp, kiến thức, kinh nghiệm, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với mọi người.

Người dân trải nghiệm dịch vụ khai thuế điện tử. Ảnh: MINH HẢI

Một trong những điểm nhấn tại ngày hội là 5 trạm trải nghiệm thu hút đông đảo người dân tham gia: - Trạm Công dân số: Hỗ trợ, hướng dẫn tiếp cận các tiện ích số và các nền tảng phục vụ đời sống. - Trạm Đảng viên số: Trải nghiệm các ứng dụng, công cụ hỗ trợ công tác đảng viên trên môi trường số. - Trạm Chính quyền số: Hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận thanh toán số, kinh doanh số và các công cụ số trong hoạt động buôn bán. - Trạm Mặt trận - Gia đình số: Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến qua kiosk thông minh, tra cứu kết quả thủ tục hành chính, giới thiệu Trung tâm Điều hành thông minh phường. - Trạm Hộ kinh doanh số: Giới thiệu mô hình Mặt trận số, hoạt động của Tổ Bình dân học vụ số phường và Câu lạc bộ Đại sứ số tại các khu phố.

MINH HẢI