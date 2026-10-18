Xã Trừ Văn Thố đưa giám sát đến gần cơ sở

Phân công cấp ủy viên bám sát địa bàn, thường xuyên nắm tình hình từ cơ sở là cách làm được xã Trừ Văn Thố (TPHCM) chú trọng trong công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, địa phương chủ động phát hiện hạn chế, phòng ngừa vi phạm và nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên.

Đồng chí Lưu Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã giám sát công trình đầu tư công và trật tự đô thị

Bám sát cơ sở, chủ động phòng ngừa

Không chỉ thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình, Đảng ủy xã Trừ Văn Thố chú trọng giám sát thường xuyên ngay trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Cách làm này giúp cấp ủy nắm sát tình hình, nhận diện sớm những vấn đề phát sinh để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh từ cơ sở.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công 32 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và 5 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy theo dõi, giám sát 28 chi, đảng bộ trực thuộc cùng các địa bàn, lĩnh vực công tác. Thông qua dự họp, nghiên cứu báo cáo, biên bản sinh hoạt chi bộ và duy trì liên hệ với cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các đồng chí được phân công thường xuyên cập nhật tình hình, phản ánh những vấn đề cần quan tâm.

Nội dung theo dõi tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, thực hiện quy chế làm việc, trách nhiệm được giao và triển khai nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Việc giám sát còn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh địa phương vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy xã làm việc với tổ chức, đảng viên được kiểm tra

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điền, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Trừ Văn Thố cho biết, việc nắm tình hình thường xuyên giúp cấp ủy nhận diện sớm những vấn đề cần quan tâm, kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở và chấn chỉnh hạn chế. Đây cũng là cơ sở để chủ động phòng ngừa vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành của tổ chức đảng và đảng viên.

Gắn giám sát với nhiệm vụ

Từ việc bám sát địa bàn, công tác giám sát thường xuyên được kết nối với chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy xã. Chế độ báo cáo định kỳ giúp Ban Thường vụ Đảng ủy cập nhật tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời tạo cơ sở để UBKT Đảng ủy tham mưu lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp với thực tế.

Trong năm 2026, các đồng chí được phân công phụ trách địa bàn đã thực hiện 4 kỳ báo cáo giám sát thường xuyên. Qua tổng hợp, những vấn đề phát sinh được theo dõi, tham mưu xử lý; các hạn chế, thiếu sót được xem xét chấn chỉnh, trường hợp có dấu hiệu vi phạm được xem xét theo quy định.

Song song đó, UBKT Đảng ủy xã triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quản lý tài chính, tài sản của Đảng và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ. Việc kết hợp nắm tình hình thường xuyên với kiểm tra, giám sát chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, hướng hoạt động kiểm tra, giám sát vào những vấn đề cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng tổ chức đảng và đảng viên.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điền, thời gian tới, UBKT Đảng ủy xã tiếp tục chú trọng trách nhiệm người đứng đầu, những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm và việc khắc phục hạn chế sau kiểm tra, giám sát. Địa phương cũng quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, theo dõi tiến độ thực hiện.

Từ việc phân công cán bộ bám sát cơ sở đến theo dõi kết quả khắc phục hạn chế, xã Trừ Văn Thố hướng công tác kiểm tra, giám sát vào mục tiêu phòng ngừa, chấn chỉnh kịp thời, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ trong Đảng bộ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, UBKT Đảng ủy xã Trừ Văn Thố đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xã thực hiện 3 cuộc kiểm tra đối với 6 tổ chức đảng và 11 đảng viên; 4 cuộc giám sát chuyên đề đối với 10 tổ chức đảng và 10 đảng viên. UBKT Đảng ủy xã trực tiếp tiến hành 2 cuộc kiểm tra đối với 5 tổ chức đảng và 2 cuộc giám sát chuyên đề đối với 7 tổ chức đảng, 7 đảng viên.

VĂN SƠN