Đoàn công tác Thành ủy TPHCM làm việc với Đảng ủy xã Trừ Văn Thố

Sáng 2-6, đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trừ Văn Thố về công tác xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2026.

Trong những tháng đầu năm 2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của MTTQ cùng các đoàn thể tại địa phương đạt được nhiều kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đến nay, xã đã kết nạp được 12 đảng viên, đạt 54,55% chỉ tiêu năm 2026. Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển ổn định; an ninh chính trị được giữ vững, nhiều mô hình tự quản phát huy hiệu quả như: “Cổng trường an toàn giao thông”, “Cà phê sáng lắng nghe nhân dân”…

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo xã Trừ Văn Thố kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư, mở rộng hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, bảo đảm điều kiện vận hành đồng bộ, thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu chuyển đổi số của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao những kết quả xã Trừ Văn Thố đã đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành, qua đó tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí ghi nhận các kiến nghị của địa phương liên quan đến giáo dục, y tế, hạ tầng viễn thông, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị xã Trừ Văn Thố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chung sức cùng thành phố hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Địa phương cần đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai các dự án liên xã do thành phố đầu tư, bảo đảm đúng chất lượng, tiến độ; đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương cho phát triển.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý xã phải quan tâm giữ gìn môi trường sống trong lành, xây dựng địa bàn sạch, không có ma túy, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc kịp thời tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người dân; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tạo nền tảng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

DUY TRẦN

