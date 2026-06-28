Xã Trừ Văn Thố: Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức Đảng, kiện toàn cấp ủy các chi bộ ấp

Các hoạt động diễn ra trong không khí phấn khởi, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Điểm nhấn của chương trình là lễ công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức Đảng ở cơ sở. Theo đó, Đảng ủy xã quyết định kết thúc hoạt động của 9 chi bộ ấp trước đây, đồng thời thành lập 8 chi bộ ấp sau sắp xếp; chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Đảng ủy xã Trừ Văn Thố trao quyết định chỉ định Bí thư các chi bộ ấp sau sắp xếp

Việc kiện toàn tổ chức Đảng được thực hiện đồng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị ở cơ sở, phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính và yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trừ Văn Thố, nhấn mạnh việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng ở cơ sở không chỉ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ mà còn tiếp tục củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên.

Đồng chí đề nghị các chi bộ mới nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình nâng cấp bê tông nhựa nóng các tuyến đường 45, 49 và 70

Cũng trong dịp này, xã Trừ Văn Thố tổ chức khánh thành công trình nâng cấp bê tông nhựa nóng các tuyến đường 45, 49 và 70 với tổng mức đầu tư gần 38,8 tỷ đồng.

Các tuyến đường sau khi hoàn thành góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Công trình có tổng chiều dài gần 4,75km, mặt đường rộng 7m, được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, lề đường và các hạng mục phụ trợ.

Sau khi đưa vào sử dụng, các tuyến đường góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại.

Lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết trao tặng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, địa phương tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết trao tặng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phát động thực hiện công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu; tổ chức hội thi nấu ăn và tổng kết, trao giải Hội thi ảnh trực tuyến “Gia đình trẻ - Gắn kết yêu thương”.

Phát động thực hiện công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu

Những hoạt động thiết thực này góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Ban Tổ chức trao giải Hội thi ảnh trực tuyến “Gia đình trẻ - Gắn kết yêu thương”

Chuỗi hoạt động không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Thành phố mang tên Bác sau 50 năm xây dựng và phát triển mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trừ Văn Thố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, văn minh và nghĩa tình.

Các đội tham gia hội thi nấu ăn, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết và lan tỏa các giá trị văn hóa gia đình

VĂN SƠN