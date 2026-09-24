Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật để tính đúng, tính đủ các khoản thu ở trường học

Sáng 24-9, đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) do đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội dẫn đầu có buổi làm việc với Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn (phường Tân Mỹ, TPHCM) về tình hình thực hiện các khoản thu đầu năm học.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) Cao Thanh Bình tham quan một giờ học của học sinh Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn

Tại buổi làm việc, thầy Trần Nghĩa Nhân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn cho biết, trường là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở GD-ĐT, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Đoàn công tác tham quan một giờ học của học sinh Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn

Đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, trường thực hiện theo nguyên tắc "ba đúng" gồm: đúng nội dung, đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích; hạch toán và quyết toán theo quy định; đồng thời công khai để cha mẹ học sinh, người học và cơ quan quản lý giám sát.

Thầy Trần Nghĩa Nhân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn, trao đổi tại buổi làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM)

"Trường hoạt động theo mô hình tự chủ tài chính, tuy nhiên các khoản thu đều thực hiện theo quy định chung của thành phố. Do đó, nhà trường phải cân đối nguồn thu để chăm lo chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; đồng thời đảm bảo chất lượng các hoạt động. Từ thực tế đó, trường đang hoàn thiện hồ sơ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xác định các mức thu, trình Sở GD-ĐT thẩm định, phê duyệt", Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn thông tin.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn kiến nghị Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật cấp địa phương để có cơ sở đối chiếu với định mức cấp cơ sở; đồng thời có cơ chế cập nhật khi quy mô người học, tiền lương, giá vật tư, yêu cầu chương trình hoặc tiêu chuẩn cơ sở vật chất thay đổi đáng kể.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng trao đổi tại buổi làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM)

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng cho biết, hiện nay việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật theo đầu học sinh chưa có quy định chung trên cả nước. Ở quy mô địa phương, TPHCM đang xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho người học.

"Song song với việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, tôi đề nghị nhà trường có kế hoạch cụ thể về việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo sự đồng thuận của phụ huynh. Nếu tăng mức thu, cần triển khai có lộ trình, tránh tạo tâm lý không tốt cho phụ huynh" (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM NGUYỄN THỊ NHẬT HẰNG)

Nhận định về đề xuất xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho học sinh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) Cao Thanh Bình cho rằng, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là vô cùng cấp thiết.

Ở nhiều nước phát triển, học phí bao gồm toàn bộ chi phí đi học đối với người học. Tuy nhiên, ở Việt Nam, học phí được phân biệt với các khoản thu dịch vụ khác.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) Cao Thanh Bình cho rằng việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật rất cần thiết

"Tôi đề nghị Sở GD-ĐT TPHCM hỗ trợ Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình vận hành có thể tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế. Đây sẽ là một trong những cơ sở cho cơ quan quản lý cao hơn xây dựng mức thu học phí phù hợp với bối cảnh mới", ông Cao Thanh Bình bày tỏ.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) đề xuất Sở GD-ĐT TPHCM nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách thay thế chính sách cấp bù học phí hiện nay. Theo đó, cần xác định định mức kinh tế - kỹ thuật theo đầu học sinh. Định mức này bao gồm các khoản chi phí đảm bảo nhu cầu học tập của người học, chứ không chỉ có học phí, người học phải đóng các khoản dịch vụ khác. Ngoài ra, ngành giáo dục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khai thác tài sản công ngoài giờ chính khóa trong trường công lập để tổ chức các hoạt động tạo nguồn thu, lấy chi phí đó để bảo trì, vận hành cơ sở vật chất của trường công lập, tăng tính chủ động cho các cơ sở giáo dục.

THU TÂM