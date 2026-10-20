Xây nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn ở phường Tân Phước

Sáng 20-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước (TPHCM) phối hợp với Công ty TNHH MTV Cảng Tân cảng - Cái Mép Thị Vải khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Vinh (51 tuổi, khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước).

Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Vinh

Bà Nguyễn Thị Vinh mưu sinh bằng nghề bán rau dạo. Do sức khỏe yếu, thu nhập bấp bênh, không có điều kiện sửa căn nhà đã xuống cấp, tường nứt, mái tôn dột, thường xuyên ngập khi mưa.

Công ty TNHH MTV Cảng Tân cảng - Cái Mép Thị Vải hỗ trợ 80 triệu đồng cho gia đình bà Vinh

Trước hoàn cảnh của bà Vinh, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước đã vận động Công ty Cảng Tân cảng - Cái Mép Thị Vải hỗ trợ 80 triệu đồng để xây lại nhà mới, sớm ổn định chỗ ở trong mùa mưa bão.