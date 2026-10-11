Phường Tân Phước kết nối gần 500 vị trí việc làm cho người tìm việc

Ngày 11-10, UBND phường Tân Phước (TPHCM) tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026, với sự tham gia của hơn 15 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng gần 500 vị trí, hơn 1.000 lượt người lao động đến tìm hiểu và ứng tuyển.

Người ứng tuyển tới tìm việc tại Ngày hội việc làm ở phường Tân Phước

Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cơ khí, vận hành máy móc, kỹ thuật xây dựng, kiểm soát chất lượng và dịch vụ cảng biển...

Người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại ngày hội

Tại ngày hội, bên cạnh hoạt động kết nối tuyển dụng, người tham gia còn được tư vấn về học nghề, đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp. Các thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cùng chế độ, quyền lợi của người lao động cũng được các đơn vị tuyển dụng phổ biến tại ngày hội.

Người lao động tham gia phỏng vấn tại ngày hội

Đại diện UBND phường Tân Phước cho biết, chương trình nhằm kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp với người tìm việc, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh các khu công nghiệp, cảng biển, dịch vụ logistics tại địa bàn và khu vực lân cận phát triển. Qua đó, tạo thêm cơ hội việc làm ổn định, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Lãnh đạo phường cũng đề nghị doanh nghiệp tuyển dụng thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động...

TRÚC GIANG