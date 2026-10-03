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Yến sào Khánh Hòa xuất khẩu lô hàng nước giải khát sang Úc

SGGPO

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã 3 lần xuất khẩu hàng sang thị trường Úc, tiếp tục mở rộng hành trình đưa sản phẩm yến sào và hàng Việt đến với người tiêu dùng quốc tế.

Sáng 1-10, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã chính thức xuất khẩu 1 container sản phẩm nước giải khát mang thương hiệu Sanest và Sanna sang thị trường Australia (Úc).

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Trong lô hàng lần này, các dòng sản phẩm nước giải khát chanh dây, rong biển và nước ion kiềm Sanna lần đầu tiên được đưa vào thị trường Úc.

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Việc mở rộng danh mục sản phẩm xuất khẩu không chỉ góp phần đa dạng hóa thị trường tiêu thụ mà còn tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng tại một trong những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

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Theo Công ty Yến sào Khánh Hòa, tính đến hết tháng 8-2026, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp đã vượt 1,2 triệu USD. Bên cạnh các thị trường truyền thống tại châu Á như Hong Kong và Trung Quốc, sản phẩm của công ty đã có mặt tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Đài Loan.

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Kết quả này cho thấy nỗ lực duy trì, mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm và năng lực cung ứng ngày càng cao. Trong đó, việc đưa thêm các dòng sản phẩm nước giải khát sang Úc được kỳ vọng góp phần gia tăng hiện diện của thương hiệu Sanest, Sanna, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế.

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Thông qua hoạt động xuất khẩu, Yến sào Khánh Hòa tiếp tục khẳng định định hướng phát triển thị trường quốc tế, nâng cao giá trị sản phẩm từ nguồn nguyên liệu đặc trưng của Việt Nam. Đây cũng là bước đi nhằm quảng bá thương hiệu hàng Việt, từng bước nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

MINH MINH

Từ khóa

Sanna Sanest Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa Chanh leo I-on Rong biển Hong Kong Dòng sản phẩm Triệu USD

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