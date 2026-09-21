Tập đoàn DIC tổ chức chương trình Trung thu “Dạ tiệc ánh trăng” năm 2026

Hơn 250 thiếu nhi là con cán bộ, nhân viên, người lao động (CBNV-NLĐ) Tập đoàn DIC tham dự chương trình Trung thu “Dạ tiệc ánh trăng” năm 2026, với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống và vui chơi dành cho thiếu nhi vào tối ngày 20-9, tại Trung tâm Hội nghị Aurora, phường Tam Thắng.

Với chủ đề “Dạ tiệc ánh trăng”, các em được trải nghiệm những không gian văn hóa truyền thống và các hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi với nhiều hoạt động như: Làng trăng tuổi thơ; Vườn lá tuổi thơ; Bếp nhỏ cung trăng; Xưởng đèn trăng; Mật mã cung trăng; Hội chợ trăng rằm; Góc tuổi thơ…

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ tại chương trình Trung thu “Dạ tiệc ánh trăng” năm 2026.

Theo đó, các em được hướng dẫn tự tay làm những chiếc lồng đèn; làm quen với nghệ thuật tạo hình từ lá dừa và cùng nghệ nhân thực hiện những sản phẩm thủ công ngộ nghĩnh; làm tò he…

Các em thiếu nhi tự tay làm bánh Trung thu.

Bên cạnh đó, các em thiếu nhi còn được tham gia nhiều trò chơi như ghép hình, ném vòng, câu cá, banh đũa, ô ăn quan… Khu vực chụp ảnh với trang phục dân tộc, hình tượng chị Hằng, chú Cuội cũng trở thành điểm lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của các em cùng gia đình trong mùa Trung thu.

Đặc biệt, trong chương trình chính “Dạ tiệc ánh trăng”, các em được tham gia tiệc trà, thưởng thức những món bánh mang tên gọi đậm chất Trung thu như “Trăng non cuộn ấm”, “Vân nguyệt bao”, “Bạch ngọc đậu thơm”, “Lưu ly nguyệt ánh”, “Nguyệt bích đoàn viên”… Cùng nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng dành riêng cho thiếu nhi, những câu hỏi đố vui về Tết Trung thu đã tạo nên không khí gần gũi, vui tươi.

Biểu diễn lân sư rồng tại đêm hội.

Thông qua hình thức giao lưu, tương tác, những câu chuyện và kiến thức về Tết Trung thu được truyền tải nhẹ nhàng, giúp các em vừa vui chơi, vừa hiểu thêm về những phong tục, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Không khí chương trình càng trở nên sôi động với màn rước đèn Trung thu, múa lân - sư - rồng và phá cỗ.

Chương trình Trung thu “Dạ tiệc ánh trăng” năm 2026 là một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Tập đoàn DIC đối với con em CBNV-NLĐ, qua đó góp phần chăm lo đời sống tinh thần và xây dựng môi trường làm việc gắn kết, nhân văn. Trên cơ sở định hướng và sự quan tâm của Ban Lãnh đạo, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn DIC đã phối hợp triển khai chương trình với nhiều nội dung thiết thực, sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

QUANG VŨ