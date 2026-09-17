Công ty XSKT Đồng Tháp trao 130 triệu đồng cho hội khuyến học

Ngày 16-9 tại phường Thường Lạc (tỉnh Đồng Tháp) đã diễn ra lễ tuyên dương các mô hình học tập tiêu biểu năm 2026 và phát động phong trào “Học tập suốt đời - Xây dựng công dân số”.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Hoàng Bảo, Bí Thư Đảng uỷ phường Thường Lạc; đồng chí Nguyễn Thế Trung, Phó Chủ tịch UBND phường; bà Nguyễn Thị Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc; bà Đặng Thị Ngọc Hiền, Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các tổ chức, đơn vị và các mạnh thường quân.... thể hiện sự quan tâm, đồng hành của doanh nghiệp đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn phường.

Phát biểu tại buổi lễ bà Nguyễn Thị Nhàn cho rằng vai trò của việc xây dựng xã hội học tập trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội là rất cần thiết và cần lan rộng. Trong đó, Công ty Xổ số Đồng Tháp đã luôn đồng hành cùng Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc tài trợ học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sự đồng hành của Công ty XSKT Đồng Tháp khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Ngoài việc Công ty thường xuyên đồng hành và ủng hộ Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc, Công ty còn tài trợ chương trình “Thắp sáng ước mơ”, “Gương sáng hiếu học”... nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho quê hương Đồng Tháp.

Tại buổi lễ, bà Đặng Thị Ngọc Hiền, Giám đốc Công ty XSKT Đồng Tháp đã trao tặng 130 triệu đồng cho Hội khuyến học phường Thường Lạc để chăm lo cho công tác khuyến học của địa phương.

Trong nhiều năm qua, Công ty XSKT Đồng Tháp luôn đồng hành cùng công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập của Tỉnh nói chung và phường Thường Lạc nói riêng. Nhân dịp năm học 2026-2027, thông qua Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc, Công ty đã tài trợ 2,5 tỷ đồng để chăm lo công tác khuyến học của tỉnh nhà.

Dịp này, Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc cũng đã trao 120 suất học bổng cho 120 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồn Biên phòng Cầu Muốn trao 2 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” và 1 suất học bổng “con nuôi đồn biên phòng” tạo điều kiện cho các em được đến trường.

CÔNG ĐOÀN