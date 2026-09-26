Thư ngỏ từ Thương hiệu Bánh trung thu Như Lan gửi quý khách hàng thân yêu!

Một mùa Trung thu nữa lại về và trôi qua trong không khí ấm áp của từng gia đình. Giữa nhịp sống hối hả của Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh khách hàng xếp hàng chờ mua chiếc bánh nướng, bánh dẻo mang thương hiệu Như Lan trên đường Hàm Nghi hay Hai Bà Trưng đã trở thành một nét ký ức phố thị quen thuộc. Khi những ánh đèn lồng dần khép lại, có chút lặng im để nhìn lại một hành trình trọn vẹn tình thân.

Mùa bánh năm 2026 này, đứng từ gian hàng nhìn ra dòng người tấp nập, nhìn từng nụ cười của quý vị khi cầm trên tay hộp bánh còn thơm phức, lòng tôi lại đong đầy một niềm xúc động khó tả.

Lướt qua các trang thông tin điện tử, báo chí uy tín, hay đọc từng dòng bình luận, từng đoạn video chia sẻ trên Facebook, TikTok của quý khách hàng trong mùa Trung thu 2026, tôi vừa tự hào lại vừa biết ơn sâu sắc. Có những bạn trẻ quây quần bên gia đình quay clip bóc hộp bánh Như Lan, có những gia đình nhiều thế hệ cùng nhau nhâm nhi tách trà nóng bên miếng bánh thập cẩm gà quay hay vi cá yến sào. Những lời khen "vị bánh vẫn đậm đà như xưa", "tuổi thơ trở về", hay những câu chuyện ghi lại khoảnh khắc trao tặng hộp bánh đến tay cha mẹ, ông bà... tất cả chính là nguồn sống, là nguồn động viên lớn nhất cho tôi và toàn thể nhân viên Như Lan trong hơn nửa thế kỷ qua.

Chiếc bánh Trung thu không đơn thuần là một món ăn, mà là sứ giả gửi gắm tình thân. Mùa bánh năm 2026 trôi qua, nhưng sự tin yêu của quý vị – những người trân trọng giá trị truyền thống và hương vị nguyên bản – đã giúp Như Lan giữ vững trọn vẹn lời hứa về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi quả trứng muối, mỗi sợi mứt, từng hạt sen, lá chanh, yến sào, vi cá... đều được chọn lựa và chế biến cẩn thận bằng tất cả tấm lòng của người làm nghề.

Khép lại mùa trung thu 2026, xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến quý khách hàng đã luôn đồng hành, lựa chọn Như Lan làm cầu nối yêu thương cho gia đình và đối tác. Sự ủng hộ của quý vị chính là động lực để Như Lan tiếp tục gìn giữ và phát triển nét văn hóa ẩm thực truyền thống này. Xin kính chúc quý khách hàng và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, an lạc, hạnh phúc và vạn sự như ý.

Gói trọn niềm tri ân vào từng kỷ niệm đẹp của năm nay, Thương hiệu Bánh trung thu Như Lan xin gửi lời chào thân thương và hẹn gặp lại quý khách trong Mùa Bánh Trung Thu 2027!

Sài Gòn, mùa Trung thu 2026

Chủ cơ sở Bánh Trung Thu Như Lan Chị Gái – Nguyễn Thị Dậu