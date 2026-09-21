4 trận động đất liên tiếp ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Sáng 21-9, 4 trận động đất liên tiếp xảy ra tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Rung chấn được người dân cảm nhận, song không ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi thông báo về 4 trận động đất xảy ra vào sáng 21-9 tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Theo đó, lúc 0 giờ 10 phút 57 giây, trận động đất đầu tiên có độ lớn M = 2,6 xảy ra tại tọa độ 14,978 độ vĩ Bắc - 108,097 độ kinh Đông, xã Trà Linh (TP Đà Nẵng).

Khoảng 26 phút sau, trận động đất có độ lớn M = 2,8 xảy ra tại tọa độ 14,829 độ vĩ Bắc - 108,239 độ kinh Đông, xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi).

Đến 3 giờ 38 phút 40 giây, khu vực xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) xảy ra trận động đất có độ lớn M = 2,7. Vị trí chấn tâm được xác định tại tọa độ 15,205 độ vĩ Bắc - 108,180 độ kinh Đông.

Trận thứ tư xảy ra lúc 4 giờ 20 phút 15 giây, có độ lớn M = 3,0 tại tọa độ 14,948 độ vĩ Bắc - 108,168 độ kinh Đông. Động đất được ghi nhận tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi).

Cả 4 trận đều có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km và cấp độ rủi ro thiên tai 0.

Vị trí chấn tâm của trận động đất thứ 4. Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất

Ông Đỗ Thanh Trà, Chủ tịch UBND xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trận động đất gây rung chấn có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, đến nay địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) cũng cho biết, địa phương cơ bản ổn định, chưa ghi nhận ảnh hưởng do động đất.

Đây là những khu vực thường xuyên xảy ra động đất. Trước tình hình này, địa phương đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân các phương án ứng phó, chủ động đảm bảo an toàn khi xảy ra động đất.

XUÂN QUỲNH - NGUYỄN TRANG