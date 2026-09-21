Lâm Đồng: Khắc phục xong sạt lở trên đèo Đại Ninh

Đến khoảng 10 giờ ngày 21-9, đất đá tràn xuống quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng), đã được thu dọn hoàn toàn, giao thông trở lại bình thường.

VIDEO: Đã khắc phục xong sạt lở trên đèo Đại Ninh, quốc lộ 28B (tỉnh Lâm Đồng)

Ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng), cho biết lực lượng chức năng đã xử lý xong điểm sạt lở trên đèo Đại Ninh.

Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, đất đá từ taluy bên đường tràn xuống quốc lộ 28B, che lấp một phần làn đường, ảnh hưởng giao thông và gây nguy hiểm cho người, phương tiện qua lại.

Đã khắc phục xong sạt lở trên đèo Đại Ninh

Phát hiện sự cố, người dân đặt cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện giảm tốc độ và báo lực lượng chức năng. Công an khu vực có mặt, phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai khắc phục.

Theo UBND xã Phan Sơn, đơn vị quản lý dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 28B đã huy động nhân lực, máy móc, phương tiện cơ giới phối hợp thu dọn đất đá, giải phóng mặt đường.

Giao thông qua đèo Đại Ninh (quốc lộ 28B, tỉnh Lâm Đồng) đã trở lại bình thường

Quốc lộ 28B là tuyến giao thông quan trọng nối Phan Thiết với Đà Lạt. Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường đang triển khai, một số đoạn chưa hoàn thiện. Khu vực đèo Đại Ninh có địa hình đồi núi, taluy cao, nguy cơ sạt lở gia tăng khi mưa lớn.

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TIẾN THẮNG