ACV ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo nền tảng vận hành sân bay thông minh

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đang từng bước số hóa các hoạt động cốt lõi của Tổng công ty, từ điều hành khai thác đến làm thủ tục hành khách, xử lý hành lý... Đặc biệt, tại Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, hạ tầng công nghệ được tích hợp ngay từ khâu thiết kế, hướng tới vận hành đồng bộ, hiện đại

Kết nối dữ liệu, chủ động điều hành

Một chuyến bay được phục vụ thông suốt đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều đơn vị, từ sắp xếp vị trí đỗ, quầy làm thủ tục đến xử lý hành lý, tổ chức lên tàu bay... Đây là những khâu ACV đang đẩy mạnh số hóa nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trong hệ thống các cảng hàng không.

Hệ thống phân loại, xử lý hành lý tại sân bay Long Thành kết nối máy soi chiếu CT với công suất dự kiến lên tới 9.157 kiện hành lý/giờ, chiều dài băng tải 24km. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo ACV, các hệ thống phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không (A-CDM), cơ sở dữ liệu khai thác sân bay (AODB) và hiển thị thông tin chuyến bay (FIDS) hỗ trợ rất tốt cho công tác điều hành, cập nhật thông tin và phối hợp khai thác.

Cùng với ứng dụng thiết bị, giải pháp công nghệ, ACV đã chủ động nghiên cứu, phát triển các nền tảng phần mềm như ACV DCS, Single AODB, PAS và VeriPax, nhằm từng bước làm chủ công nghệ phục vụ hoạt động hàng không, tăng khả năng điều chỉnh giải pháp theo yêu cầu khai thác thực tế.

Hệ thống phân loại, xử lý hành lý được xem là một trong những hạng mục phức tạp nhất tại sân bay Long Thành được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo lãnh đạo của ACV, công nghệ được xác định là hạ tầng cốt lõi, trong đó, hệ thống CNTT, truyền thông (ICT) được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và điện toán đám mây, tạo điều kiện mở rộng, cập nhật về sau. Trung tâm điều hành sân bay thông minh (Smart APOC) được định hướng giữ vai trò điều hành tập trung, kết nối các hệ thống kỹ thuật, an ninh và giao thông.

Trong cấu trúc này, AODB cung cấp dữ liệu khai thác, A-CDM hỗ trợ phối hợp ra quyết định, hệ thống quản trị sân bay AMS kết nối hoạt động quản lý, còn trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn hướng tới hỗ trợ dự báo, cảnh báo, tối ưu vận hành.

Tự động hóa hành trình

Những ứng dụng trên đang từng bước đổi mới quy trình phục vụ theo hướng tự động hóa hành trình trong hệ thống các cảng hàng không, hướng tới giảm thao tác và tăng sự thuận tiện, đặc biệt trong phục vụ hành khách với các giải pháp sinh trắc học, kiosk làm thủ tục, tự gửi hành lý và cổng lên tàu bay tự động.

Sân bay Long Thành chạy thử quy trình kiểm tra đường cất hạ cánh và đường lăn. Ảnh: ACV

Để chuẩn bị khai thác thương mại sân bay Long Thành, công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại được chủ động triển khai với rất nhiều tiện ích chưa từng có trước đây. Đáng kể là hành trình số bắt đầu từ trước khi hành khách đến sân bay, với định hướng tra cứu thông tin, làm thủ tục trực tuyến và đăng ký sinh trắc học qua các ứng dụng. Tại khu vực tiếp cận, giải pháp thu phí không dừng, bãi đỗ thông minh ứng dụng camera AI và thanh toán không tiền mặt được đưa vào phương án công nghệ.

Khu vực nhà ga hành khách được bố trí 96 kiosk check-in và 64 thiết bị tự gửi hành lý tích hợp sinh trắc học. Bên cạnh đó là 160 quầy làm thủ tục truyền thống, đồng thời hỗ trợ hành khách đăng ký sinh trắc học.

Sân bay cũng được trang bị 12 làn kiểm soát an ninh tự động nhận diện khuôn mặt, 28 máy soi chiếu CT cùng 28 bộ trả khay tự động. Khả năng tạo ảnh ba chiều của thiết bị CT hỗ trợ kiểm tra hành lý chi tiết hơn, hướng tới giảm thao tác và thời gian chờ khi được tổ chức khai thác phù hợp.

Đối với hành lý ký gửi, hệ thống xử lý hành lý được thiết kế ứng dụng công nghệ khay vận chuyển độc lập ICS, kết nối máy soi chiếu CT với công suất dự kiến lên tới 9.157 kiện hành lý/giờ, chiều dài băng tải 24km.

Đội ngũ kỹ thuật ACV thực hiện tích hợp với AODB và hệ thống tiếp nhận điện văn thông tin hành lý từ các hãng hàng không, phục vụ phối hợp xử lý hành lý theo chuyến bay.

Cùng đó, mạng lưới giám sát an ninh tại sân bay Long Thành có 4.133 camera, khả năng mở rộng lên 9.000 camera với các chức năng ứng dụng AI, hướng tới đồng bộ hệ thống của sân bay xanh, thông minh, đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Ngày 14-10, tại tỉnh Phú Thọ, ACV tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác chuyển đổi số, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Cao Cường và Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hùng và sự tham dự của đại diện Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không ba miền Bắc - Trung - Nam, các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu, đơn vị phục vụ mặt đất và đối tác công nghệ. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi định hướng, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động khai thác hàng không.

XUÂN TRUNG