ACV sẵn sàng phương án phục vụ cao điểm lễ Quốc khánh 2-9

Ngày 27-8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) cho biết đã triển khai kế hoạch phục vụ cao điểm Quốc khánh 2-9 tại các cảng hàng không trực thuộc từ ngày 28-8 đến 3-9.

ACV sẵn sàng phương án điều hành xuyên suốt tại các cảng hàng không trực thuộc. Ảnh: ACV

ACV yêu cầu các cảng hàng không tăng cường nhân lực, trang thiết bị, phương tiện; duy trì trực điều hành 24/7 tại các Trung tâm AOCC/AOC, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn khai thác.

Các cảng hàng không phối hợp với hãng hàng không, Công an cửa khẩu, Hải quan và các đơn vị liên quan phân luồng tại khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh, cửa khởi hành, băng chuyền hành lý nhằm hạn chế ùn tắc.

ACV cũng tăng cường kiểm tra hạ tầng, trang thiết bị; giám sát việc niêm yết, bán đúng giá dịch vụ; phối hợp xử lý “xe dù”, chèo kéo, thu giá trái quy định tại khu vực đón, trả khách.

ACV sẵn sàng phương án điều hành xuyên suốt tại các cảng hàng không trực thuộc. Ảnh: ACV

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đặc biệt lưu ý nguy cơ uy hiếp an toàn tĩnh không do thả diều, đốt rơm rạ, chiếu đèn laser hoặc sử dụng thiết bị bay không người lái quanh sân bay.

ACV khuyến nghị hành khách có mặt tại sân bay trước 2 giờ với chuyến bay nội địa, 3 giờ với chuyến bay quốc tế; ưu tiên làm thủ tục trực tuyến hoặc qua VNeID và chủ động theo dõi thông tin chuyến bay.

XUÂN TRUNG