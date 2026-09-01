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Chủ tịch ACV kiểm tra tiến độ, động viên lực lượng thi công sân bay Long Thành xuyên lễ

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tại công trường Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các kỹ sư, công nhân vẫn duy trì thi công 3 ca 4 kíp,  tận dụng tối đa thời gian để đẩy nhanh tiến độ dự án trong giai đoạn nước rút.

Sáng 1-9, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, Chủ tịch HĐQT ACV Nguyễn Cao Cường trực tiếp đến công trường kiểm tra tiến độ, đồng thời thăm hỏi, động viên lực lượng kỹ sư, công nhân đang thi công xuyên lễ.

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Lãnh đạo ACV kiểm tra công trường và động viên lực lượng thi công xuyên lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: ACV

Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Tổng giám đốc ACV Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành Nguyễn Lê Đồng và các chỉ huy công trường thuộc các gói thầu 7.8, 5.10, 4.8 và 5.11.

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Lực lượng thi công hệ thống giao thông nội cảng tại công trường sân bay Long Thành. Ảnh: XUÂN TRUNG

Chủ tịch HĐQT ACV kiểm tra tình hình triển khai các hạng mục, tiến độ và công tác tổ chức thi công của các đơn vị. Trong dịp lễ, các lực lượng vẫn duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, góp phần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục quan trọng.

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, Chủ tịch HĐQT ACV yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì tổ chức thi công 3 ca 4 kíp liên tục, đồng thời bảo đảm an toàn và chất lượng trong từng hạng mục.

Lãnh đạo ACV yêu cầu toàn công trường bám sát tiêu chí “an toàn - quyết liệt - chất lượng”, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đưa Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành về đích, sớm đi vào khai thác thương mại.

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LÊ XUÂN

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thi công kiểm tra lễ Quốc khánh Chủ tịch ACV tiến độ

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