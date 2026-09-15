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Phát hiện hành khách mang đạn, vỏ đạn đến nhà ga T3

SGGPO

Ngày 15-9, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, vừa phát hiện một hành khách mang 9 vật phẩm nghi là đạn, vỏ đạn trong hành lý ký gửi.

Trước đó, ngày 6-9, trong quá trình soi chiếu hành lý tại nhà ga T3, cán bộ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hành khách L.N.D.H. (sinh năm 2005), đi chuyến bay từ TPHCM đến Thanh Hóa, mang theo nhiều vật phẩm nghi là đạn, vỏ đạn trong hành lý ký gửi.

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Hành khách cùng tang vật bị phát hiện

Qua kiểm tra ba lô ký gửi của hành khách, lực lượng chức năng phát hiện 9 vật phẩm nghi là vỏ đạn và đạn.

Làm việc với cơ quan chức năng, L.N.D.H. khai số vật phẩm trên được phát hiện trong quá trình khai thác cát tại tỉnh Vĩnh Long vào tháng 8-2026. H. cho biết mang theo số vật phẩm trên với mục đích sưu tầm.

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Các viên đạn, vỏ đạn được phát hiện

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác minh, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ và phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM giám định tang vật. Kết quả xác định 5 vật phẩm là đạn vũ khí quân dụng 12,7mm, còn sử dụng được.

Vụ việc đã được chuyển Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

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MẠNH THẮNG

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