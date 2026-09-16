Triệu tập 21 thanh thiếu niên tụ tập chạy xe độ chế ở Vũng Tàu

Ngày 16-9, Công an TPHCM cho biết đã triệu tập 21 thanh thiếu niên vụ tụ tập, lái xe điện độ chế với tốc độ cao trên nhiều tuyến đường ở phường Vũng Tàu (TPHCM).

Hình ảnh cắt từ clip thanh thiếu niên chạy xe độ chế, xoáy bánh tạo khói. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Vũng Tàu phát hiện tài khoản Facebook “Bà Rịa Youth” đăng tải các clip có nội dung một số thanh thiếu niên lái xe điện độ chế, chạy tốc độ cao và thực hiện nhiều động tác nguy hiểm trên đường.

Lực lượng chức năng khẩn trương xác minh và triệu tập 21 cá nhân liên quan. Bước đầu xác định, ngày 1 và 2-9, thông qua nhóm kín trên Facebook, các thanh thiếu niên này hẹn nhau đến Vũng Tàu tụ tập, điều khiển xe độ chế, quay clip đăng lên mạng xã hội.

Trưa 2-9, các thanh thiếu niên tập trung tại một villa rồi di chuyển qua nhiều tuyến đường ở Vũng Tàu với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, xoáy bánh tạo khói, dàn hàng ngang..., gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng trật tự công cộng.

Tang vật vụ việc

Lực lượng chức năng đã thu giữ 9 xe máy điện. Qua kiểm tra, nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu, độ chế các bộ phận nhằm tăng tốc độ và phục vụ việc thực hiện các động tác nguy hiểm khi lưu thông.

MẠNH THẮNG - THÀNH HUY