Đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m² cùng màn trình diễn 34 khinh khí cầu tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam tạo nên khung cảnh ấn tượng trên bầu trời Thành cổ Quảng Trị.