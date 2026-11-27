Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, từ ngày 27 đến 29-11, Nam bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa. Mưa vừa, mưa to có thể xảy ra diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.
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