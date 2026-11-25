Công an TPHCM đã khởi tố 37 đối tượng liên quan đường dây giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, rao bán hơn 600 “suất mua nhà”, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 người.