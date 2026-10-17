Báo Sài Gòn Giải Phóng và Trường Đại học Cửu Long ký kết hợp tác toàn diện

Ngày 17-10, tại tỉnh Vĩnh Long, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) và Trường Đại học (ĐH) Cửu Long tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra cơ hội hợp tác thực chất, đi vào chiều sâu giữa hai đơn vị.

Báo Sài Gòn Giải Phóng và Trường Đại học Cửu Long ký kết hợp tác. Thực hiện: TUẤN QUANG

Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo SGGP; bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long; TS. Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long cùng lãnh đạo phòng, ban, trung tâm của hai đơn vị.

Lãnh đạo Báo SGGP và Trường ĐH Cửu Long ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị

Phát biểu tại lễ ký kết, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Lương Minh Cừ thông tin, qua 26 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Cửu Long hiện có quy mô đào tạo trên 90 chuyên ngành, với hơn 42.000 sinh viên, học viên. Trường đang tập trung đào tạo 4 nhóm ngành chính gồm: Khoa học xã hội và nhân văn, Kinh tế - Tài chính, Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa học sức khỏe. Riêng lĩnh vực khoa học sức khỏe đang đào tạo 9 ngành ở bậc đại học, 3 ngành chuyên khoa cấp 1 và 3 ngành bậc thạc sĩ.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Lương Minh Cừ phát biểu tại lễ ký kết

Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường không ngừng lớn mạnh, với trên 1.500 giảng viên, trong đó có khoảng 80 GS, PGS, gần 300 TS, gần 400 bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa...

Bên cạnh đó, trường đã ký kết hợp tác với hơn 50 đối tác y tế để góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long nhấn mạnh, lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Cửu Long và Báo SGGP hôm nay không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa báo và trường, mà còn mở ra nhiều cơ hội phối hợp, hỗ trợ nhau để hoạt động của hai đơn vị ngày càng phát triển.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập Báo SGGP phát biểu tại lễ ký kết hợp tác

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập Báo SGGP đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của nhà trường trên nhiều phương diện: từ quy mô, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên đến chất lượng đào tạo. Từ trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại ĐBSCL, Trường ĐH Cửu Long đã trở thành một trong những địa chỉ đào tạo uy tín, có nhiều đóng góp vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực ĐBSCL và cả nước.

Chia sẻ về định hướng phát triển, Nhà báo Nguyễn Khắc Văn thông tin, Chỉ thị 05 của Ban Bí thư nêu rõ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM là 1 trong 8 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Là tờ báo trực thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Báo SGGP đang tích cực làm mới, phát triển đồng bộ cả hệ sinh thái gồm báo in, báo điện tử và các nền tảng số; từng bước nâng chất lượng sản phẩm báo chí, trở thành kênh kiểm chứng thông tin chuẩn mực, uy tín, tin cậy, có phong sắc riêng.

Lãnh đạo Báo SGGP và lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết ghi nhớ hợp tác

Tổng Biên tập Báo SGGP khẳng định, việc hợp tác giữa Báo SGGP và Trường ĐH Cửu Long sẽ được triển khai một cách thiết thực, hiệu quả, dựa trên sự nỗ lực, thế mạnh của hai bên. Bên cạnh hợp tác truyền thông và đào tạo, thời gian tới, hai đơn vị cùng phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm các chủ đề liên quan thiết thực đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của ĐBSCL.

Lãnh đạo Báo SGGP trao Bản đồ Việt Nam tặng Trường Đại học Cửu Long Dịp này, Báo SGGP trao Bản đồ Việt Nam (sau sắp xếp đơn vị hành chính) tặng Trường ĐH Cửu Long. Hoạt động nằm trong Chương trình Trao tặng bản đồ đất nước - Tự hào dấu ấn non sông, với chủ đề “Bản đồ trên tay - Tổ quốc trong tim”, do báo thực hiện. Trước đó, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Báo SGGP phối hợp cùng Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) biên tập, xuất bản Bản đồ Việt Nam - đơn vị hành chính cấp tỉnh trên nền dữ liệu địa lý quốc gia tỷ lệ 1/4.500.000. Bản đồ có kích thước 70x100cm, được in chất lượng cao, ép gỗ và khung inox, thuận tiện cho việc trưng bày. Đến nay, chương trình đã triển khai trao tặng đến nhiều cơ quan, đơn vị, trường học tại nhiều tỉnh, thành phố như: Đồng Nai, Gia Lai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cần Thơ, Cà Mau...







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