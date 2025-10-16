Trường Đại học Cửu Long 25 năm xây dựng và phát triển: Khẳng định vai trò trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

Trải qua 25 năm, từ một trường đại học dân lập đầu tiên tại khu vực ĐBSCL, Trường Đại học Cửu Long đã tiên phong, vượt qua nhiều thách thức, từng bước khẳng định vai trò của mình trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực và cả nước.

Trường Đại học Cửu Long hiện có quy mô đào tạo hơn 30.000 sinh viên, học viên

Vượt qua thách thức

Cách đây 25 năm, ngày 5-1-2000, Trường Đại học Cửu Long chính thức được thành lập theo Quyết định số 04/2000/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh đất nước đang từng bước đổi mới, giáo dục đại học còn nhiều khó khăn, sự ra đời của một trường đại học dân lập đầu tiên tại khu vực ĐBSCL khi ấy là một bước đi mang tính tiên phong nhưng cũng đầy thách thức. Với 12 ngành đào tạo, trường tuyển sinh khóa 1 được vài trăm sinh viên; cơ sở vật chất còn rất sơ sài, phải mượn tạm các địa điểm giảng dạy; đội ngũ cán bộ, giảng viên chỉ khoảng 30 người, phần lớn là giảng viên trẻ, còn thiếu kinh nghiệm... Tuy nhiên, bằng ý chí, lòng tin và sự đồng lòng, Trường Đại học Cửu Long từng bước khẳng định vai trò tiên phong của mình trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực và cả nước.

Sau 25 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Cửu Long ngày nay đã đạt được nhiều thành tựu và có bước chuyển mình mạnh mẽ. Cụ thể, hiện trường tuyển sinh, đào tạo được 38 ngành đại học, với trên 90 chuyên ngành đa lĩnh vực: kinh tế, kỹ thuật, y - dược, xã hội - nhân văn, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, nông nghiệp công nghệ cao... Đặc biệt, trường có 11 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 3 ngành đào tạo chuyên khoa cấp I, nâng tầm năng lực nghiên cứu và đào tạo sau đại học.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo

Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường không ngừng lớn mạnh, với trên 1.100 giảng viên có học hàm, học vị, trong đó có trên 70 giáo sư, phó giáo sư, 241 tiến sĩ, 447 thạc sĩ, gần 300 bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa I và chuyên khoa II... Tổng quy mô đào tạo của Trường Đại học Cửu Long hiện đạt trên 30.000 sinh viên, học viên và gần 1.500 học viên sau đại học. Đến nay, nhà trường đã cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 38.000 cử nhân, kỹ sư và gần 1.200 thạc sĩ; trong đó có nhiều người đang đảm nhận vai trò lãnh đạo quan trọng, chuyên gia, doanh nhân, nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước.

Cơ sở vật chất của Trường Đại học Cửu Long ngày càng được đầu tư, nâng cấp mới, với hơn 100 phòng học hiện đại, 52 phòng thí nghiệm, 6 xưởng thực hành, thư viện điện tử hơn 200.000 đầu sách; khu ký túc xá, sân bóng... Tất cả được đầu tư đồng bộ, khang trang trên diện tích hơn 22,6ha đất. Hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng thực tiễn của trường được quan tâm đẩy mạnh, bao gồm hơn 350 đề tài nghiên cứu các cấp đã được thực hiện, trên 200 bài báo khoa học được công bố trong và ngoài nước. Nhiều công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, kỹ thuật, phục vụ giáo dục tỉnh Vĩnh Long và khu vực ĐBSCL đã được triển khai vào thực tiễn. Ngoài ra, trường đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2. Có 22 chương trình đào tạo được kiểm định theo quy định của Nhà nước, hướng đến kiểm định quốc tế, tham gia các bảng xếp hạng giáo dục khu vực.

Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, cho biết, bước vào chặng đường phát triển mới, Trường Đại học Cửu Long sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội. Phấn đấu nâng cấp thành Đại học Cửu Long với 5 trường thành viên: Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Sức khỏe, Trường Đại học Khoa học nhân văn, Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Khoa học kinh tế. Nhà trường cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư trọng điểm vào chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và phục vụ cộng đồng để thích ứng với yêu cầu của thời đại mới, góp phần đưa giáo dục Việt Nam sánh vai cùng các quốc gia phát triển.

TUẤN QUANG