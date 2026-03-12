Trường Đại học Cửu Long mở rộng hợp tác với đối tác ở Hàn Quốc

Chiều ngày 12-3-2026, lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của lãnh đạo một số cơ quan, doanh nghiệp tại Thành phố Daejeon (Hàn Quốc) về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa và phát triển nguồn nhân lực.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có ông Nam Jae Dong, Chủ tịch Hội đồng tình thương TP. Daejeon; Jeong Yun Ho, Chủ tịch Hiệp hội Tin học hóa Người khuyết tật Daejeon; cùng lãnh đạo một số cơ quan, doanh nghiệp tại Thành phố Daejeon (Viện Dịch vụ Xã hội Daejeon; Công ty TNHH Phát triển Uto; Công ty TNHH Công nghiệp nặng Daewha; Công ty TNHH YBF; Công ty TNHH Jangchung-Dong Wangjokbal; Tập đoàn Dược phẩm Dain; Tập đoàn Nông nghiệp, Công ty TNHH Greta Bio; Hiệp hội Kinh doanh Ô tô Daejeon; Xây dựng Kookje; Công ty TNHH Jingwang SNC; Studio Next...); cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp đoàn, về phía Trường Đại học Cửu Long có Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, cố vấn cấp cao Hội đồng trường; ông Cao Văn Bé Tư, Phó Bí thư Đảng ủy, cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long vui mừng chào đón đoàn công tác của lãnh đạo một số cơ quan, doanh nghiệp tại Thành phố Daejeon đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Cửu Long. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng thông tin: Trường Đại học Cửu Long thành lập vào năm 2000, là trường đào tạo đa ngành, thuộc 4 lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật; Kinh tế - Tài chính; Khoa học sức khỏe; Khoa học xã hội và nhân văn. Thời gian qua, Trường đã kết nối hợp tác với nhiều cơ sở giáo dục, công ty, doanh nghiệp tại Hàn Quốc. Tiêu biểu, vào năm 2019, Nhà trường hợp tác với một công ty Hàn Quốc xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời tại Trường Đại học Cửu Long có công suất 980 kW; hợp tác với Trường Đại học Songgok, Trường Đại học Hannam…Nhà trường luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, vì thế trường đã đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc. Tiến sĩ Dũng cho biết thêm: Thời gian qua, Trường Đại học Cửu Long đã làm cầu nối kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác với địa phương trong việc hỗ trợ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, Nhà trường cũng đã làm việc với một số công ty ở Hàn Quốc và trao đổi về vấn đề giải quyết đất nhiễm mặn tại Khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hy vọng, thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và các đối tác tại Hàn Quốc ngày càng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng tặng quà lưu niệm cho ông Nam Jae Dong, Chủ tịch Hội đồng tình thương TP. Daejeon

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, giao lưu văn hóa và phát triển nguồn nhân lực. Cụ thể: triển khai một số nội dung liên quan đến ngành Dược học, nghiên cứu và phát triển cây sâm trong lĩnh vực nông nghiệp. Hỗ trợ nhà trường về kỹ thuật công nghệ ô tô, xây dựng; máy bay không người lái. Phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, quảng bá hình ảnh và mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai bên…

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi làm việc, ông Nam Jae Dong, Chủ tịch Hội đồng tình thương TP. Daejeon cho biết, chuyến công tác lần này trong đoàn có nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Daejeon cùng đến Trường Đại học Cửu Long để trao đổi hợp tác về phát triển kinh tế, giáo dục, giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Mong muốn được hợp tác với nhà trường để các bên cùng phát triển thế mạnh của từng đơn vị. Dịp này, ông Nam Jae Dong mời lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long sang thăm Thành phố Daejeon, đồng thời ông khẳng định: Sẽ sẵn sàng làm cầu nối để kết nối giữa Trường Đại học Cửu Long với các đối tác ở Hàn Quốc trong việc phát triển giáo dục đào tạo.

Buổi làm việc mở ra cơ hội cho Trường Đại học Cửu Long tiếp cận và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các đối tác ở Hàn Quốc, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Dô