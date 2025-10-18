Trường Đại học Cửu Long đón nhận Huân chương lao động hạng nhì

Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long và các đại biểu tại lễ kỷ niệm

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cửu Long từng bước khẳng định vai trò tiên phong của mình trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước. Hiện trường đang đào tạo 38 ngành đại học, với trên 90 chuyên ngành đa lĩnh vực, từ kinh tế, kỹ thuật, y – dược, xã hội – nhân văn, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, nông nghiệp công nghệ cao…

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Ngoài ra, Trường Đại học Cửu Long có 11 ngành đào tạo thạc sĩ và 3 ngành đào tạo chuyên khoa cấp I, 4 ngành tiến sĩ. Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường trên 1.200 thầy cô có học hàm, học vị, trong đó có trên 70 giáo sư, phó giáo sư, 241 tiến sĩ, 447 thạc sĩ, gần 300 bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa I và chuyên khoa II…

Tổng quy mô đào tạo của Trường Đại học Cửu Long hiện hơn 35.000 sinh viên, học viên, trong đó có gần 1.500 học viên sau đại học. Trường đã cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 38.000 cử nhân, kỹ sư và gần 1.200 thạc sĩ, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực ĐBSCL và cả nước.

Nghi thức trao Huân chương lao động hạng nhì cho Trường Đại học Cửu Long

Để ghi nhận những đóng góp của Trường Đại học Cửu Long qua 25 năm xây dựng và phát triển, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì cho trường “vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ tổ quốc”.

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích đóng góp tích cực trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực...

Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, cho biết: Trường Đại học Cửu Long sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội. Nhà trường cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư trọng điểm vào chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và phục vụ cộng đồng để thích ứng với yêu cầu của thời đại mới.

Trải qua 25 năm, Trường Đại học Cửu Long vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý, như: Top 100 Trường đại học đáng học nhất Việt Nam; Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2; Trường có nhà máy năng lượng mặt trời công suất lớn nhất Việt nam; Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia; Top 20 Thương hiệu vàng năm 2024; Top 10 trường ĐH tốt nhất Việt Nam năm 2024. Trường vinh dự nhận được Huân chương lao động hạng nhì (năm 20215), hạng ba (năm 2020) của Chủ tịch nước trao tặng; Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước Lào trao tặng (2023); Bằng khen của Thủ tướng chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác…

TUẤN QUANG