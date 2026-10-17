Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng phát triển kỹ thuật chuyên sâu

Theo nội dung hợp tác, Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng trong công tác đào tạo, luân phiên cán bộ, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực nội khoa, ngoại khoa, cận lâm sàng và quản lý bệnh viện, phù hợp với nhu cầu phát triển thực tiễn.

Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Bạch Mai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngày càng tăng, Bệnh viện Bạch Mai tập trung hỗ trợ ba lĩnh vực: phát triển Bệnh viện Đà Nẵng thành bệnh viện chuyên sâu, hạng đặc biệt, nâng cao năng lực bệnh viện vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên; hiện đại hóa ngành y tế Đà Nẵng thông qua phát triển kỹ thuật tiên tiến, chuyển đổi số và đổi mới quản trị; hỗ trợ phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao, kết hợp khám chữa bệnh với du lịch, nghỉ dưỡng, hướng đến đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch y tế uy tín.

TS-BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hợp tác với bệnh viện đầu ngành là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và chất lượng nguồn nhân lực.

Qua đó, người dân Đà Nẵng và khu vực duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Bệnh viện Bạch Mai tặng các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng “Cẩm nang điều trị Nội khoa” do các chuyên gia là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ của Bệnh viện Bạch Mai biên soạn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Là bệnh viện tuyến cuối của TP Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng đang tập trung phát triển theo định hướng “đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu, hội nhập quốc tế”, lấy chất lượng làm nền tảng, hướng đến mục tiêu bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt.

Năm 2026, bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận trung bình 3.000-3.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày, khoảng 300-400 ca cấp cứu và thực hiện 100-130 ca phẫu thuật/ngày.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng tặng quà lưu niệm Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại lễ ký kết, PGS-TS-BS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, việc ký kết thể hiện quyết tâm của hai đơn vị trong phát huy thế mạnh, chia sẻ nguồn lực, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám chữa bệnh.

XUÂN QUỲNH