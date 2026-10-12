Sống khỏe

Bệnh xá đảo Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân bị viêm da nhiễm khuẩn lan rộng

SGGPO

Bệnh xá đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) vừa tiếp nhận, điều trị một ngư dân bị viêm da nhiễm khuẩn lan rộng ở cả hai tay.

Ngày 12-10, ngư dân Đ.T.V. (sinh năm 1988, quê tỉnh Quảng Ngãi), thuyền viên tàu cá QNg-95726TS, được đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu sau thời gian dài tổn thương da không thuyên giảm.

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Ngư dân được đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa để cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 ngày trước, ông V. xuất hiện tình trạng viêm da ở hai cánh tay và cẳng tay. Dù đã sử dụng thuốc sát khuẩn tại chỗ, các tổn thương vẫn lan rộng, nổi nhiều mụn nước, gây đau rát. Ngày 12-10, ông V. được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa để thăm khám.

Qua thăm khám, các y, bác sĩ chẩn đoán ngư dân bị viêm da nhiễm khuẩn lan rộng ở hai tay. Tại thời điểm tiếp nhận, vùng tổn thương sưng nề, các y, bác sĩ nhận định, bệnh nhân có nguy cơ tiến triển nặng, có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết nếu không được kiểm soát kịp thời.

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Lực lượng y, bác sĩ thăm khám, điều trị cho ngư dân

Lực lượng y tế trên đảo đã truyền dịch, sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau và vitamin, đồng thời theo dõi sát diễn biến sức khỏe. Hiện, ngư dân tiếp tục được điều trị theo phác đồ tại Bệnh xá đảo Trường Sa.

Việc kịp thời tiếp nhận, cấp cứu và điều trị ngư dân tiếp tục khẳng định vai trò của quân y trên đảo Trường Sa trong công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

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TIẾN THẮNG

Từ khóa

Trường Sa Cấp cứu Ngư dân Nhiễm khuẩn

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