Bệnh xá đảo Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân bị sốt cao, viêm phổi

Ngư dân Đ. bắt đầu sốt từ ngày 6-10 nhưng không được điều trị. Đến sáng 11-10, anh được đưa vào Bệnh xá đảo trong tình trạng mệt mỏi, sốt cao và có dấu hiệu viêm đường hô hấp.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân rối loạn điện giải, nguy cơ diễn tiến nặng nếu không được can thiệp kịp thời.
Ngay sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa đã khẩn trương cấp cứu. Qua chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân mắc sốt virus, viêm đường hô hấp trên và rối loạn điện giải, có dấu hiệu bội nhiễm viêm phổi.
Nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời, sức khỏe ngư dân đã ổn định hơn, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực tại Bệnh xá đảo Trường Sa.