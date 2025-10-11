Y tế - Sức khỏe

Bệnh xá đảo Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân bị sốt cao, viêm phổi

Ngày 11-10, Bệnh xá đảo Trường Sa (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) kịp thời cấp cứu ngư dân Lê Văn Đ. (phường Linh Đông, Khánh Hòa), lao động trên tàu cá QNg 90789 TS, trong tình trạng sốt cao, ho, đau rát họng, khạc đàm và mệt mỏi.

Bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa thăm khám cho bệnh nhân
Ngư dân Đ. bắt đầu sốt từ ngày 6-10 nhưng không được điều trị. Đến sáng 11-10, anh được đưa vào Bệnh xá đảo trong tình trạng mệt mỏi, sốt cao và có dấu hiệu viêm đường hô hấp.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân rối loạn điện giải, nguy cơ diễn tiến nặng nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa đã khẩn trương cấp cứu. Qua chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân mắc sốt virus, viêm đường hô hấp trên và rối loạn điện giải, có dấu hiệu bội nhiễm viêm phổi.

Nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời, sức khỏe ngư dân đã ổn định hơn, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực tại Bệnh xá đảo Trường Sa.

