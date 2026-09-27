Khoa giáo

Bổ sung nhiều ngành, nghề mới vào danh mục đào tạo

SGGPO

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT về danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp, trong đó bổ sung nhiều nghề mới. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-12.

Bộ GD-ĐT bổ sung nhiều nghề gắn với công nghệ mới và nhu cầu nhân lực. Ảnh: MOET
Bộ GD-ĐT bổ sung nhiều nghề gắn với công nghệ mới và nhu cầu nhân lực. Ảnh: MOET

Danh mục mới có sự xuất hiện của nhiều lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực trong quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, năng lượng và công nghiệp hiện đại. Trong lĩnh vực công nghệ có các ngành, nghề như: Trí tuệ nhân tạo, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó là những lĩnh vực gắn với công nghệ số và tự động hóa, trong đó có Kỹ thuật robot công nghiệp.

Nhóm phục vụ phát triển hạ tầng giao thông có nhiều nghề liên quan đường sắt như: Lắp đặt và bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu và AFC đường sắt tốc độ dưới 200km/giờ; Kỹ thuật hệ thống điện đường sắt tốc độ dưới 200km/giờ; Lắp đặt và bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu và AFC đường sắt tốc độ cao; Kỹ thuật hệ thống điện đường sắt tốc độ cao; Điều độ điện sức kéo đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt đô thị.

Lĩnh vực năng lượng cũng có các nghề: Lắp đặt và bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo; Vận hành nhà máy điện gió, điện mặt trời.

Một thay đổi quan trọng là cơ chế cập nhật linh hoạt hơn trước sự xuất hiện nhanh của các nghề mới. Danh mục được rà soát, đánh giá hàng năm và chỉnh sửa, bổ sung định kỳ ít nhất 1 lần trong 3 năm. Trong khoảng thời gian giữa hai kỳ điều chỉnh, những nghề mới vẫn có thể được rà soát, cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử Bộ GD-ĐT để địa phương và cơ sở triển khai.

Khi phát sinh nhu cầu đào tạo mới, các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đơn vị liên quan có thể đề xuất với Bộ GD-ĐT. Cơ chế này giúp hệ thống đào tạo kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, khoa học, công nghệ và những vị trí việc làm mới.

Thông tư quy định danh mục áp dụng cho 3 trình độ, loại hình gồm: cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề. Bộ GD-ĐT cho rằng, việc đưa giáo dục trung học nghề vào danh mục phù hợp với hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo quy định mới.

>>> Xem Thông tư 77 tại đây

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LÂM NGUYÊN

Từ khóa

nghề giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề thông tư 77

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