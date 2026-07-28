Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Việc sắp xếp mạng lưới trường học phải thực hiện thận trọng, phù hợp điều kiện từng địa bàn

TPHCM nghiên cứu cơ chế phù hợp để huy động đội ngũ giáo viên nghỉ hưu tham gia giảng dạy, phát huy nguồn nhân lực có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Về sắp xếp mạng lưới trường học, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang lưu ý phải thực hiện hết sức thận trọng, phù hợp điều kiện từng địa bàn, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Chiều 28-7, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Thành ủy TPHCM với học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho Thành ủy viên; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố và Thường trực Đảng ủy trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trả lời những nội dung của lãnh đạo các địa phương đặt ra. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ động giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trước năm học mới

Lo lắng thiếu giáo viên cho năm học 2026-2027, Chủ tịch UBND phường Bình Tân Nguyễn Văn Sử cho biết, địa phương còn thiếu 59 giáo viên nhưng Sở GD-ĐT TPHCM chưa có chủ trương tuyển dụng giáo viên trước năm học mới. Trước mắt, phường chủ động ký hợp đồng và có kế hoạch bố trí giáo viên tăng giờ dạy, đồng thời đề xuất cho địa phương được tuyển đủ số giáo viên trong năm học mới.

Trao đổi lại nội dung trên, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá cao sự chủ động của phường Bình Tân để bảo đảm hoạt động dạy học trong năm học mới, đồng thời cho biết TPHCM sẽ nghiên cứu cơ chế phù hợp để huy động đội ngũ giáo viên đã nghỉ hưu tham gia giảng dạy, bởi đây là lực lượng có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm.

Chủ tịch UBND phường Bình Tân Nguyễn Văn Sử đặt câu hỏi về tình trạng thiếu giáo viên cho năm học 2026-2027. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố cũng khuyến khích tư nhân tham gia vào các hoạt động giáo dục, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy và học chính khóa, tăng cường giáo dục kỹ năng để học sinh phát triển toàn diện, cũng như góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên.

Về chủ trương sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, mục tiêu là tăng cường đội ngũ trực tiếp giảng dạy, nhất là giáo viên có kinh nghiệm, đồng thời tinh gọn các bộ phận gián tiếp. Quá trình thực hiện phải hết sức thận trọng, phù hợp với điều kiện thực tế, không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trả lời kiến nghị của địa phương về tình trạng thiếu giáo viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước các ý kiến cụ thể của địa phương, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị, Sở GD-ĐT TPHCM nghiên cứu, trả lời bằng văn bản đối với các kiến nghị của địa phương, nhất là nội dung tuyển dụng, hợp đồng giáo viên và sắp xếp mạng lưới trường học.

Phát triển du lịch đẹp, độc, đáng

Tại buổi đối thoại, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dầu Tiếng Nguyễn Đình Khánh đề cập đến việc phát triển du lịch địa phương, trong đó có phát triển du lịch quanh bờ hồ Dầu Tiếng.

Lãnh đạo xã Dầu Tiếng cho biết, địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển du lịch, nhất là hạ tầng phục vụ du lịch và kết nối giao thông chưa đồng bộ, trong đó tuyến đường thủy từ trung tâm thành phố đến hồ Dầu Tiếng chưa được khai thác hiệu quả. Lãnh đạo xã Dầu Tiếng kiến nghị thành phố sớm xác định chiến lược, định hướng và cơ chế đầu tư phù hợp để phát huy tiềm năng du lịch địa phương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong khai thác tiềm năng du lịch tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dầu Tiếng Nguyễn Đình Khánh đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cho rằng, sản phẩm du lịch muốn thu hút du khách phải bảo đảm 3 chữ “Đ”: đẹp, độc và đáng. Đó là cảnh quan phải đẹp, sản phẩm phải độc đáo và trải nghiệm phải xứng đáng để du khách bỏ tiền đến và quay trở lại.

Từ đó, đồng chí gợi mở, ngành du lịch TPHCM phải tư duy phát triển du lịch theo hướng tạo ra những sản phẩm khác biệt, hấp dẫn, thường xuyên được làm mới; phát triển du lịch phải gắn với kinh tế đêm và nhiều dịch vụ tiện ích đi kèm...

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, dư địa phát triển du lịch của thành phố còn rất lớn và nội dung này đã được đưa vào định hướng quy hoạch chung của thành phố. Trong thời gian tới, TPHCM sẽ tập trung xây dựng các tour du lịch và các tuyến du lịch hấp dẫn, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các địa bàn có tiềm năng về du lịch. Đồng thời, thành phố đẩy mạnh đầu tư hạ tầng để tạo động lực phát triển du lịch bền vững.

Chủ động trao đổi, phản ánh với Bí thư Thành ủy TPHCM Nhấn mạnh đội ngũ cán bộ phường, xã, đặc khu là lực lượng gần dân, sát dân, trực tiếp tiếp nhận và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị cán bộ chủ động trao đổi, phản ánh thông tin với Bí thư Thành ủy và lãnh đạo thành phố, kể cả thông qua tin nhắn, điện thoại. Qua đó, lãnh đạo TPHCM có thêm nguồn thông tin trực tiếp từ cơ sở, kịp thời nắm bắt, đánh giá đúng tình hình và đưa ra những quyết định lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp.

VĂN MINH - THU HƯỜNG