Việt Nam đạt 4 Huy chương Vàng tại Olympic Hóa học, 4 Huy chương Bạc tại Olympic Sinh học quốc tế 2026

Sáng 19-7, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT đã thông tin về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2026. Cả 4 học sinh của Việt Nam đạt Huy chương Vàng.

4/4 thành viên Đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt Huy chương Vàng tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2026. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Theo đó, kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026) tổ chức tại thủ đô Tashkent Uzbekistan từ ngày 10 đến ngày 19-7 với sự tham dự của 368 học sinh trung học đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh tranh tài ở hai nội dung gồm lí thuyết và thực hành, mỗi bài thi kéo dài 5 giờ.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự IChO 2026 gồm 4 học sinh và đạt thành tích xuất sắc với 4 Huy chương Vàng.

Cụ thể là các em: Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thế Minh, Trần Hoàng Nam (đều là học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội) và Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Xét về số lượng Huy chương Vàng, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng nhất cùng với các quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam trong nhóm các quốc gia có thành tích hàng đầu (top 1 – 3) tại đấu trường Olympic Hóa học quốc tế, đồng thời nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong những năm gần đây.

Trong giai đoạn 2020–2026, đội tuyển Việt Nam đã giành 25 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc trên tổng số 28 lượt học sinh tham dự – một trong những thành tích nổi bật của Việt Nam tại các kỳ IChO.

Thành tích của Đội tuyển Việt Nam tại IChO 2026 đã góp phần khẳng định chất lượng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu của ngành giáo dục. Kết quả này cũng góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời tạo động lực để tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hóa học và các ngành khoa học, công nghệ của đất nước.

Cũng theo Cục Quản lý chất lượng, nội dung các bài thi tại IChO 2026 được xây dựng theo định hướng hiện đại, gắn với những lĩnh vực tiên tiến của hóa học và khoa học vật liệu: sản xuất ammonia, hóa học hạt nhân, tái sử dụng CO2, …. Đề thi không chỉ đánh giá mức độ nắm vững kiến thức hóa học mà còn chú trọng năng lực nhận thức hóa học, khả năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng tự nhiên, quy trình sản xuất và các vấn đề kỹ thuật, công nghệ.

Đồng thời, các bài thi yêu cầu thí sinh phân tích, xử lý thông tin, xây dựng lập luận khoa học và tìm hiểu, giải quyết các vấn đề dưới góc độ hóa học, qua đó phản ánh toàn diện năng lực tư duy và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Cũng trong sáng 19-7, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT thông báo về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2026, với 4 Huy chương Bạc.

IBO năm 2026 được tổ chức tại nước Cộng hòa Lithuania (Litva). Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi, cả 4/4 học sinh đều đoạt Huy chương Bạc.

Bao gồm các em: Thân Đức Chính, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Phùng Quang Hưng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Thành An, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Lương Thái Duy, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Thành phố Hà Nội.

4/4 thành viên Đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt Huy chương Bạc tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2026. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Trong đó, 3/4 học sinh Việt Nam xếp trong top 7 Huy chương Bạc, tổng điểm đoàn Việt Nam vẫn duy trì trong top 8 các đoàn tham dự kỳ thi.

Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2026 có 86 đoàn tới từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có 6 đoàn quan sát viên) cùng gần 300 thí sinh dự thi. IBO 2026 gồm hai ngày thi chính thức: một ngày thi lý thuyết với 2 bài thi mỗi bài 180 phút và 4 phòng thi thí nghiệm mỗi phòng thi 90 phút.

Hai bài thi lý thuyết có 100 câu hỏi chủ đề về các vấn đề thực tiễn toàn cầu, từ ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, trung hòa carbon, chống biến đổi khí hậu, tới phòng bệnh cộng đồng, chẩn đoán và giải pháp điều trị một số bệnh nan y ở người. Bốn phòng thi thực hành gồm: hóa sinh và sinh học phân tử, sinh lý người và động vật, giải phẫu và hệ thống học động vật, sinh học máy tính thực vật.

Kết quả tại Olympic Sinh học quốc tế tiếp tục khẳng định định hướng đúng đắn trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu và hội nhập quốc tế về công tác đào tạo, đánh giá học sinh năng khiếu theo mặt bằng tiên tiến của quốc tế.

PHAN THẢO