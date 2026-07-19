Đoàn Việt Nam đứng thứ 5 tại Olympic Toán quốc tế năm 2026

Chiều 19-7, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT thông tin về kết quả đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2026 được tổ chức tại Trung Quốc, với Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế năm 2026. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Đội tuyển Việt Nam có 6 học sinh dự thi; kết quả, cả 6/6 học sinh đoạt huy chương; gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Cụ thể: em Nguyễn Đình Tùng, học sinh học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội (36 điểm) và em Nguyễn Lê Nhật Nam, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, trường Đại học Sư phạm Hà Nội: (30 điểm) đạt Huy chương Vàng.

3 Huy chương Bạc là các em: Phạm Đăng Nguyên, học sinh học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội (28 điểm); Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM (27 điểm); Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An (27 điểm).

Em Hà Mạnh Hùng, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội (20 điểm) đạt Huy chương Đồng;

IMO 2026 được tổ chức từ ngày 10 đến 21-7 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc với sự tham gia của gần 666 thí sinh, đến từ 119 đoàn của 119 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kỳ thi có 55 Huy chương Vàng, 105 Huy chương Bạc, 189 Huy chương Đồng.

Với đoàn học sinh tham gia kỳ thi IMO 2026, với tổng số điểm đạt được là 168, một cách không chính thức, đoàn Việt Nam đứng thứ 5 (sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore) trong số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi năm nay (năm 2025 đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 9). Đây là lần thứ hai, em Nguyễn Đình Tùng tham gia đội tuyển IMO Việt Nam và đã đổi màu huy chương thành công, sau Huy chương Bạc đạt được vào kỳ thi năm 2025.

PHAN THẢO