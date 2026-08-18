BRICS mở rộng kết nối tài chính số

Các thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đang thảo luận việc kết nối hệ thống thanh toán nhanh và tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) nhằm giảm chi phí giao dịch xuyên biên giới.

Sử dụng hệ thống thanh toán UPI của Ấn Độ (ẢNH: MINT)

Theo Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ RBI Sanjay Malhotra, hạ tầng thanh toán xuyên biên giới đang là trọng tâm hợp tác của toàn khối dựa trên những bước tiến công nghệ của từng quốc gia thành viên. Khi được kết nối qua hạ tầng dùng chung, những đồng tiền kỹ thuật số quốc gia sẽ tạo nên kênh thanh toán trực tiếp theo thời gian thực, giải quyết triệt để tình trạng nghẽn dòng tiền và giảm thiểu rủi ro thanh toán trong thương mại quốc tế.

Trung Quốc hiện dẫn đầu toàn cầu về quy mô thử nghiệm CBDC với đồng nhân dân tệ kỹ thuật số e-CNY tích hợp vào các nền tảng thanh toán di động như Alipay, WeChat Pay và mở rộng thí điểm trong giao dịch thương mại quốc tế. Tại Ấn Độ, hệ thống thanh toán UPI đang là một trong những điểm sáng của khu vực về quy mô thanh toán không dùng tiền mặt, trong khi đồng rupee kỹ thuật số e-Rupee được thử nghiệm mở rộng ở cả mảng bán buôn và bán lẻ.

Tại châu Âu, Nga triển khai đồng rouble kỹ thuật số nhằm thiết lập kênh thanh toán độc lập cùng với việc vận hành hệ thống chuyển tin nhắn tài chính SPFS và thẻ Mir để khắc phục các rào cản tài chính quốc tế.

Ở khu vực Mỹ La-tinh, Brazil vận hành thành công hệ thống thanh toán nhanh Pix với tỷ lệ phổ cập toàn dân vượt trội, đồng thời đang tiến hành thử nghiệm đồng kỹ thuật số Drex. Các thành viên khác như Nam Phi tích cực tham gia các dự án kết nối thanh toán khu vực. UAE và Saudi Arabia đã chủ động ứng dụng CBDC vào thanh toán trong mua bán dầu khí cùng thương mại liên quốc gia.

BRICS cũng đang phát triển và thử nghiệm hệ thống thanh toán điện tử BRICS Pay. Đây là hệ thống thanh toán số được xây dựng để giảm chi phí và thủ tục phức tạp của thanh toán quốc tế. Hệ thống cho phép doanh nghiệp và người tiêu dùng thực hiện giao dịch bằng đồng nội tệ an toàn và hiệu quả.

BRICS Pay giúp loại bỏ các khâu trung gian tài chính, giảm thiểu chi phí rủi ro tỷ giá và thời gian xử lý giao dịch cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Người dân và doanh nghiệp có thể quét mã QR hoặc sử dụng ứng dụng di động để thanh toán trực tiếp bằng đồng nội tệ tại bất kỳ quốc gia nào trong khối mà không cần chuyển đổi qua các đơn vị tiền tệ quốc gia.

Theo Tờ Asia Times, việc tích hợp sâu rộng các giải pháp công nghệ tài chính tiên tiến của BRICS giúp nâng cao tính độc lập tự chủ của hệ thống tài chính nội khối, tạo thêm động lực tăng trưởng cho các hoạt động đầu tư và thương mại giữa các nước thành viên. Tuy nhiên, việc triển khai đòi hỏi các quy định và chính sách pháp lý chặt chẽ để đảm bảo tính an toàn, bảo mật và khả năng kiểm soát.

Được thành lập vào năm 2009 với các quốc gia sáng lập ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, sau đó BRICS kết nạp thêm Nam Phi và tiếp tục mở rộng quy mô cũng như ảnh hưởng khi chính thức kết nạp thêm Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran và UAE. Sự gia tăng thành viên này mang lại nguồn lực tài chính đa dạng và thúc đẩy tiến trình phi dollar hóa trong giao dịch quốc tế.

PHƯƠNG NAM