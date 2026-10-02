Mỹ lên kế hoạch triển khai thêm lực lượng hải quân tới Trung Đông

Quân đội Mỹ đang lên kế hoạch cho khả năng triển khai bổ sung hàng ngàn quân nhân thuộc lực lượng hải quân tới Trung Đông, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ. Ảnh: dvidshub.net

Ngày 1-10 (giờ địa phương), tờ The Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, kế hoạch nhằm tạo sự linh hoạt cho tổng thống và các chỉ huy phụ trách cuộc chiến bằng cách đưa tối đa 3 tàu sân bay cùng các tàu hộ tống vào khu vực trong tháng 11.

Tổng cộng, các nhóm tác chiến tàu sân bay này sẽ có gần 20.000 quân nhân, tối đa 150 máy bay chiến đấu và nhiều tàu khu trục có khả năng phóng và đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa. Hiện có khoảng 50.000 quân nhân Mỹ được triển khai tại Trung Đông.

Các tàu sân bay được đề cập gồm tàu USS George Washington, đang ở Biển Arab, tàu USS George H.W. Bush, hiện ở Ấn Độ Dương và tàu USS Theodore Roosevelt, được triển khai từ San Diego. Hải quân Mỹ gần đây cũng triển khai một lực lượng đặc nhiệm gồm 3 tàu chở lính thủy đánh bộ và thủy thủ từ California. Mỗi lực lượng đặc nhiệm có hơn 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ.

Theo một cuộc phỏng vấn được tạp chí Time đăng ngày 1-10, Tổng thống Trump cho biết “có khả năng” ông sẽ tăng cường các cuộc không kích sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong diễn biến liên quan, ngày 1-10, Mỹ đã công bố những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 7 nhà sản xuất ô tô lớn cũng như các công ty đường sắt, sản xuất và kim loại hàng đầu Iran nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran.

HẠNH CHI